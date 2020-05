Vidéo : un nageur paralympique poursuivi par des requins, en Espagne

Un membre de l'équipe de natation paralympique espagnole a été contraint de sortir en vitesse de l'eau, après avoir vu deux requins s'avancer dangereusement vers lui, au large d'une plage de la Costa Brava.

Ariel Schrenck est passé à la vitesse supérieure après avoir entendu sa mère crier depuis le rivage, lorsqu'elle a repéré les deux ailerons et a vu les animaux foncer dans sa direction, a rapporté le Daily Mail.

Le jeune homme de 19 ans, qui voulait se remettre en forme après des semaines d'incapacité à se rendre à la mer en raison du confinement lié au coronavirus, a déclaré à un journaliste de la télévision espagnole : «Je me suis arrêté une seconde pour reprendre mon souffle quand j'ai vu ma mère crier comme une folle».

«J'ai ressenti une terrible panique»

«J'ai ressenti une terrible panique à ce moment-là et j'ai commencé à nager comme un fou. Je pense que c'est le 100 mètres le plus rapide que j'ai jamais fait», a-t-il déclaré.

Le drame s'est produit un jour après que la police a publié des images d'un requin géant nageant au large d'une plage de la Costa Tropical, dans le sud de l'Espagne. L'animal, dont il a été confirmé qu'il mesurait plus de 7 mètres de long, a été filmé depuis un bateau de la Garde civile au large de la plage de La Mamola samedi.

La police a confirmé qu'il s'agissait d'un requin pèlerin et a averti les kayakistes et autres amateurs de sports nautiques de ne pas l'approcher, bien que ce type de requin est décrit comme non agressif et inoffensif pour l'homme.

Mais la police pense que les requins qui nageaient près d'Ariel sont des tintoreras ou des requins bleus. Le même type de requin a été accusé d'avoir attaqué un vacancier à Elche, près d'Alicante, en juillet 2016.