Coronavirus : Sera-t-il possible de partir en vacances en Algérie cet été ?

De nombreux Français et Algériens résidant en France prennent chaque été le chemin de l'Algérie à l'occasion des vacances. Mais dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale, cela sera-t-il possible cette année ?

Le pays d'Afrique le plus endeuillé, avec officiellement plus de 460 décès recensés dimanche 3 mai selon le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, a décidé lundi 27 avril de prolonger les mesures de confinement jusqu'au 14 mai. Mais le président algérien Abdelmadjid Tebboune ne s'est pas encore exprimé au sujet de ces vacances d'été.

L'algerie toujours confinee

Néanmoins, ayant été forcé de rebrousser chemin, le président algérien ne risque probablement pas de faire une annonce sur le sujet de sitôt. En effet, après avoir rouvert de nombreux commerces, il a dû les fermer à nouveau dans plusieurs régions, dont Alger, en raison du non respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Depuis le vendredi 24 avril et le début du jeûne du ramadan, le nombre de cas de Covid-19 est en nette augmentation sur le territoire, avec 56 décès et 1 467 nouveaux cas recensés. Ainsi, le président a menacé vendredi 1er mai de durcir le confinement si un relâchement était observé.

Les frontières algeriennes fermées



La question des frontières pourrait également poser problème si la situation actuelle entre la France et l'Algérie n'évolue pas. A ce jour, les règles sont toujours les suivantes : depuis le 17 mars, toutes les liaisons aériennes et maritimes à destination et en provenance de l'Algérie, à l'exception du transport de marchandises, sont suspendues.

Les autorités françaises et algériennes ont simplement décidé de faciliter le retour de leurs ressortissants, en autorisant ponctuellement des vols spéciaux commerciaux.

Des contraintes en france aussi

En France, si le déconfinement progressif doit débuter le 11 mai, les Français ne sont autorisés à se déplacer que dans un périmètre de 100 km autour de leur domicile. Une mesure sanitaire qui devrait durer jusqu'au 2 juin, mais qui pourrait être prolongée en raison de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet.

D'autant plus que le ministre de la Santé Olivier Véran a invité les Français à la prudence et assuré que lui ne s'engagerait pas sur l'achat d'un billet d'avion actuellement.