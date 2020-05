Coronavirus : presque un tiers des personnes décédées en Angleterre souffrait de diabète

On savait les personnes diabétiques fragiles face au Covid-19, mais de nouveaux éléments statistiques s'avèrent alarmant. Au Royaume-Uni, un tiers des décès liés au virus concerne des individus souffrant de diabète, rapporte le National Health Service, le service de santé national britannique.

Rapportée par The Guardian mercredi, cette information souligne que le diabète augmente considérablement les risques de complications et la probabilité de mourir du covid-19.

L'étude du NHS souligne que les personnes souffrant de diabète de type-1, qui concerne les personnes ne produisant par d'insuline en raison d'une réaction auto-immune, sont plus à risque. Elles auraient 3,5 fois plus de probabilité de décéder du covid-19 qu'une personne non-diabétique, note le NHS. Parallèlement, les individus touchés par la forme de diabète de type-2, liée à l'hyperglycémie chronique et qui concerne neuf diabétiques sur dix, auraient deux fois plus de probabilité d'en mourir qu'une personne non-diabétique.

Un risque qui augmente avec l'âge

Là encore, une distinction doit être faite autour de l'âge des patients précise le NHS. Les individus de 40 ans et plus atteintes de diabète ont ainsi plus de probabilité de faire face à des complications, tandis que les moins de 40 ans auraient plus de chance de survivre.

«Les patients diabétiques n'ont probablement pas plus de risque d'attraper le coronavirus, mais ils courent un plus grand risque de tomber gravement malades s'ils l'attrapent», explique Jon Cohen, professeur émérite de maladies infectieuses à la faculté de médecine de Brighton et Sussex. Au jeudi 21 mai, le Royaume-Uni comptait plus de 36.000 morts.

