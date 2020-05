Dennis Rodman pense que Kim Jong-un est en mauvaise santé car sa soeur apparaît à l'écran

Le joueur de basket-ball Dennis Rodman met en garde sur l'état de santé du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à la télévision, en raison de l'apparition de la soeur du dirigeant à l'écran.

«J'ai des communications avec la Corée du Nord, mais je peux dire ceci : si vous voyez sa soeur à la télévision, dirigeant le pays, vous savez que quelque chose ne va pas, c'est tout ce que je vais vous donner», a commenté Dennis Rodman, selon le site britannique Metro. Le sportif, interrogé par l'animateur de l'émission télévisée Good Morning Britain sur l'état de Kim Jong-un, est un ami proche du dirigeant nord-coréen.

Les analystes et médias pensent que la soeur cadette de ce dernier, Kim Yo-jong, pourrait prendre sa relève si celui-ci n'était plus en mesure d'assurer ses fonctions.

La soeur du leader nord-coréen est aussi sa conseillère. Ainsi, elle s'est notamment rendue en Corée du Sud pour représenter son pays lors des Jeux Olympiques en 2018. Et elle est d'ailleurs apparue aux côtés de son frère lors de sa réapparition, à l'occasion de l'inauguration d'une usine d'engrais début mai. De plus, bien que la logique voudrait que le fils ainé de Kim Jong-un prenne sa relève à sa mort, celui-ci est né en 2010 et ne serait donc âgé que de 10 ans.

une absence remarquee

Une annonce qui fait suite à des semaines de spéculations sur l'état de santé voire la mort du dirigeant nord-coréen, depuis son absence sur les photos de célébrations du 15 avril. Cette date est la plus importante du calendrier politique du pays, car elle comémore la naissance du fondateur du régime, Kim II Sung, qui est aussi son grand-père. Le Daily NK, un média géré essentiellement par des Nords-coréens, avait alors affirmé, le 21 avril, que l'état de Kim Jong-un était préoccupant.

Début mai, près de trois semaines après sa dernière apparution en public, le dirigeant était présent lors de l'inauguration d'une usine, diffusée à la télévision d'Etat nord-coréenne. Faisant ainsi taire pour un temps les rumeurs sur sa mort.