DIRECT Coronavirus : «Il y aura des faillites» et «des licenciements», prévient Bruno Le Maire

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 28.215 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 329.799 morts à travers le monde, pour plus de 5 millions de cas recensés dans 196 pays et territoires.

> Le dernier bilan en France fait état de 28.215 morts.

10h39

L'animateur Stéphane Bern a demandé à l'Etat et aux sites patrimoniaux "un peu d'imagination" pour accélérer leur réouverture après le confinement, vendredi sur France Inter.

L'animateur ne "comprend pas" la fermeture de grands sites patrimoniaux comme Chambord, Fontainebleau ou le château de Versailles. "Dans ces grandes salles c'est tellement facile de ne recevoir que 10 personnes!", a-t-il lancé.

Des sites comme le château de Chantilly ont rouvert jeudi, mais leurs parcs sont restés fermés. "Il faut aussi responsabiliser les gens", a regretté Stéphane Bern. "A force de faire des règles qui s'annulent les unes les autres, je comprends qu'on soit un peu perdu".

10h01

Edouard Philippe et Christophe Castaner feront une déclaration à la presse vendredi à 12H30 sur la tenue du second tour des municipales, selon un communiqué de Matignon.

08h55

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a prévenu vendredi qu'il fallait s'attendre à ce que la crise sanitaire liée au coronavirus entraîne "des faillites" et "des licenciements" en France "dans les mois qui viennent".

"Il y aura des faillites et il y aura des licenciements dans les mois qui viennent", a averti M. Le Maire sur Europe 1, alors que le gouvernement compte réduire progressivement à partir de juin le dispositif de soutien au chômage partiel qui avait permis d'éviter jusqu'à présent des vagues de licenciements.

08h49

Le Royaume-Uni va imposer une quarantaine de 14 jours aux voyageurs arrivant de l'étranger, annonce le ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis.

04h15

Douze nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés jeudi soir en Guyane, portant à 249 le nombre de contaminés dans ce territoire de 300.000 habitants, a-t-on appris auprès des autorités.

04H00

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a célébré "une réussite stratégique majeure" dans le combat mené par son pays contre le nouveau coronavirus, apparu fin 2019 à Wuhan (centre).

"Nous, fils et filles de la nation chinoise, sommes restés unis pendant une période infiniment difficile et avons élevé une Grande muraille de solidarité", s'est félicité M. Li dans un discours solennel à l'ouverture de la session annuelle du parlement.

02h57

Les Etats-Unis, pays le plus endeuillé par l'épidémie de nouveau coronavirus, ont enregistré 1.255 décès supplémentaires liés au Covid-19 sur les dernières 24 heures, selon le comptage en continu de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Au total, 94.661 personnes sont officiellement mortes à cause du coronavirus dans le pays, pour 1.576.542 cas diagnostiqués (25.582 cas supplémentaires entre 20h30 mercredi et jeudi soir).

01h59

Les cas de coronavirus détectés ont bondi pour atteindre les 648 sur les dernières 24 heures, soit plus du double des bilans quotidiens d'il y a deux semaines, a annoncé le ministère de la Santé.

Quelque 90% de ces infections se trouvent à Buenos Aires et dans sa populeuse périphérie, un ensemble de 14 millions d'habitants.

01h25

Donald Trump a annoncé une mise en berne pendant trois jours, de vendredi à dimanche, des drapeaux flottant sur les édifices fédéraux américains pour honorer la mémoire des morts du coronavirus.

01h09

Le Brésil a dépassé le seuil des 20.000 morts du nouveau coronavirus, après une hausse record de 1.188 décès au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.

Pays de loin le plus touché d'Amérique latine avec deux tiers des morts du continent, le Brésil connaît actuellement une nette accélération de sa courbe, avec au total 20.047 décès et 310.087 cas confirmés, des chiffres qui seraient bien en-dessous de la réalité, selon des scientifiques.