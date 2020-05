DIRECT Coronavirus : la baisse en réanimation se poursuit, pas de bilan quotidien des décès

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 28.215 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 329.799 morts à travers le monde, pour plus de 5 millions de cas recensés dans 196 pays et territoires.

> Le second tour des élections municipales sera organisé le 28 juin.

20H53

Le gouvernement reste opposé à la réouverture au public des parcs et jardins parisiens que réclame la maire Anne Hidalgo, selon un courrier du Premier ministre Edouard Philippe que l'AFP a pu consulter vendredi.

«L'Ile-de-France étant, dans son ensemble, classée dans cette catégorie (rouge, NDLR), il n'est pas envisageable, à ce stade, d'y autoriser l'ouverture des parcs et jardins», écrit le chef du gouvernement à l'édile PS dans cette lettre datée de mercredi.

Edouard Philippe cite ensuite trois conditions qui pourraient amener un changement : «une évolution favorable de la situation sanitaire», la mise en place d'un «cahier des charges précis», et enfin une application «homogène» des règles du déconfinement à toute l'Ile-de-France.

20H16

Le président Donald Trump a appelé vendredi les gouverneurs des Etats américains à autoriser la réouverture des lieux de culte malgré l'épidémie de coronavirus, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

«Aujourd'hui, je considère les lieux de culte -- comme les églises, les synagogues et les mosquées -- être des lieux essentiels qui prodiguent des services indispensables», a-t-il déclaré.

«J'exhorte les gouverneurs à permettre à nos églises et lieux de culte de rouvrir», a dit Donald Trump, ajoutant qu'il pourrait passer outre la décision des gouverneurs afin de forcer cette réouverture si ces derniers ne la décidaient pas, sans toutefois préciser comment il s'y prendrait.

19H47

La baisse du nombre de malades du coronavirus hospitalisés en réanimation s'est poursuivie vendredi, avec 1.701 patients en état grave en réanimation, soit 44 de moins en 24 heures, a indiqué la direction générale de la santé, qui n'a par contre pas donné de bilan actualisé des morts du Covid-19 en France.

Le nombre de malades en réanimation, qui reflète notamment la pression sur le système hospitalier, est en baisse depuis le 9 avril, après avoir atteint un pic de 7.148. Selon le communiqué de la DGS, 17.383 personnes au total étaient encore hospitalisées vendredi.

La DGS n'a par contre pas donné vendredi son traditionnel bilan quotidien des décès depuis le début du décompte le 1er mars. «Santé Publique France indique aujourd'hui que les données relatives à la mortalité seront actualisées lundi 25 mai». Une pause dans la publication des données liée au long weekend, selon Santé Publique France.

Le dernier bilan publié jeudi faisait état d'au moins 28.215 morts du coronavirus, dont 17.870 dans les hôpitaux et 10.345 dans les maisons de retraite et établissements médico-sociaux.

19H31

L'Amérique du Sud est «un nouvel épicentre» de la pandémie de nouveau coronavirus, avec une situation particulièrement alarmante au Brésil, a estimé vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«L'Amérique du Sud est devenue un nouvel épicentre de la maladie. Nous voyons le nombre de cas augmenter dans de nombreux pays sud-américains. L'inquiétude concerne beaucoup de ces pays mais clairement le plus affecté à ce stade est le Brésil», a déclaré le responsable des situations d'urgence de l'OMS, Michael Ryan, lors d'une conférence virtuelle depuis Genève.

19H21

«Nous prenons note de la décision du gouvernement britannique et nous la regrettons», a réagi vendredi auprès de l'AFP le ministère de l'Intérieur français alors que le Royaume-Uni a annoncé imposer une quatorzaine aux voyageurs arrivant de l'étranger.

«La France se tient prête à mettre en place une mesure de réciprocité dès lors que le dispositif entrera effectivement en vigueur côté britannique», a-t-on ajouté place Beauvau.

19H09

Les discothèques, bars et salles de sport pourront rouvrir en Islande à compter de lundi, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, tandis que le nombre de nouveaux cas de coronavirus ne cesse de reculer sur l'île. Le pays avait déjà assoupli une première fois ses mesures de restrictions le 4 mai en rouvrant ses lycées et universités, ses musées et salons de coiffure.

18H38

La célèbre cathédrale gothique de Florence, en Toscane, dans le centre centre de l'Italie, a rouvert ses portes au public vendredi sans ses hordes habituelles de touristes, mais avec déjà des milliers de réservations pour visiter les lieux.

18h11

Madrid et Barcelone, jusqu'ici exclues du déconfinement en Espagne, pourront rouvrir terrasses de bars, hôtels et musées à partir de lundi, rejoignant le reste du pays après deux semaines d'attente, a annoncé vendredi le gouvernement.

De nombreuses zones du pays qui avaient déjà démarré le déconfinement, soit 22 millions d'Espagnols, passeront à l'étape supérieure, avec la réouverture des plages, piscines et cinémas.

Ces réouvertures restent accompagnées de strictes limitations du nombre de clients, 50% par exemple pour les terrasses, a décidé un conseil des ministres extraordinaire.

17h14

Le tribunal de commerce de Paris a donné raison vendredi, en référé, à un restaurateur parisien qui avait assigné son assureur Axa France après son refus d'indemniser les pertes d'exploitation d'un de ses établissements, fermé dans le cadre de la crise sanitaire.

Stéphane Manigold, à la tête du groupe Eclore, estimait que l'assureur se soustrayait à ses obligations contractuelles concernant son établissement Le Bistrot d'à côté Flaubert, situé dans le 17e arrondissement de Paris, un des quatre restaurants qu'il dirige avec La Maison Rostang, Substance et Contraste.

Le restaurateur dénonçait "l'explosive allégation d'Axa France qui soutient" que l'arrêté gouvernemental du 14 mars annonçant que les établissements comme les restaurants ne pouvaient plus accueillir du public, "ne constitue pas une décision de 'fermeture administrative'".

Vendredi, lors d'une décision en référé, le tribunal a tranché en faveur de Stéphane Manigold, a-t-il annoncé au cours d'une conférence de presse.

16h41

Environ 300 Marocains bloqués par la pandémie dans l'enclave espagnole de Ceuta ont été rapatriés vendredi tandis que d'autres pourraient l'être dans les prochains jours, ont indiqué à l'AFP les autorités.

Pour empêcher l'expansion du nouveau coronavirus, le Maroc avait fermé le 13 mars ses frontières terrestres avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.

En coordination avec Madrid, Rabat avait aussi suspendu les vols vers et depuis l'Espagne, ainsi que le trafic maritime de passagers, habituellement très dense dans le détroit de Gibraltar.

Plus de deux mois plus tard, le gouvernement marocain a fourni aux autorités espagnoles une liste de citoyens autorisés à rentrer, et depuis 10H30 (08H30 GMT), ils quittaient Ceuta en bus pour rejoindre le Maroc, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la préfecture de l'enclave.

15h34

Un centre de dépistage mobile a été mis en place vendredi à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour permettre aux habitants de se faire tester gratuitement et sans rendez-vous, a-t-on appris auprès de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France.

Ce dispositif, qui mobilise des médecins et des préleveurs de l'AP-HP, vise à "élargir l'accès aux tests à une population plus vaste, notamment auprès de personnes qui ont un moins bon accès au système de soins", a précisé l'ARS.

Deux stands mobiles ont été installés pour cette opération, menée dans la cité du Chêne pointu, quartier emblématique du mal-logement en France. Selon l'agence de santé, ces stands seront ouverts toute la journée et accueilleront tous les habitants qui le souhaitent.

Seuls ceux qui souffrent de symptômes du Covid-19 ou jugés à risque seront testés, d'après l'ARS. "Les résultats des tests seront connus lundi. S'ils sont positifs, le but est qu'ils soient pris en charge par un médecin", a expliqué à l'AFP son directeur Aurélien Rousseau.

15h31

Téhéran a annoncé vendredi 51 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, portant à 7.300 le bilan officiel des morts de la pandémie en Iran, pays le plus endeuillé du Moyen-Orient.

Le ministère de la Santé a fait état de 2.311 nouveaux cas d'infection, ce qui porte à 131.652 le nombre total des cas confirmés en Iran depuis l'annonce des premiers cas en février.

Selon Kianouche Jahanpour, le porte-parole du ministère, dans 14 des 31 provinces du pays aucun décès lié au virus n'a été recensé au cours des dernières 24h tandis que six autres n'en ont enregistré qu'un seul.

13H32

La pandémie de coronavirus a fait au moins 332.870 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 5.109.290 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.913.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 94.729 décès pour 1.577.758 cas. Au moins 298.418 personnes ont été déclarées guéries.

12h54

Christophe Castaner évoque les mesures de sécurité durant la campagne, qui devra respecter la distanciation physique et le port du masque. Les campagnes numériques devront être privilégiées.

Les candidats et leurs équipes auront près d'un mois pour faire campagne, ce qui doit compenser les contraintes qui s'appliqueront.

Concernant les opérations de vote, le processus sera simplifié au maximum, et les gestes barrières devront être respectés.

Chaque électeur devra porter un masque de protection et disposer de gel hydroalcoolique ou de quoi se laver les mains.

La fourniture de masques et de gel sera assurée par les communes.

Les électeurs devront utiliser leur stylo personnel.

12h49

Edouard Philippe a annoncé que le second tour des élections municipales, reporté en raison du coronavirus, aura lieu le 28 juin prochain.

Le Conseil scientifique a estimé que la sécurité des électeurs, des candidats et des assesseurs pouvait être assurée.

D'un point de vue statistique, la tenue d'un seul tour est de nature à réduire les risques sanitaires. Or l'organiser après l'été aurait obligé à organiser à nouveau le premier tour.

12h21

La non-réouverture des maternelles à Bobigny constitue une "atteinte" au droit à l'éducation, selon la justice.

11h53

La CGT a appelé vendredi les salariés d'un abattoir Charal (groupe Bigard) à Cholet à des débrayages pour demander une "prime Covid" tenant compte de la forte activité du site pendant le confinement.

"L'appel au débrayage, c'est par rapport à une petite primette que la direction générale veut nous attribuer pour le travail pendant la période du Covid", a indiqué à l'AFP Yannick Battistella, délégué CGT.

Alors que la direction propose une prime de 15 euros/jour aux salariés du groupe pour une période allant du début du confinement le 16 mars, au 12 avril, la CGT demande une prime jusqu'au 11 mai, pour les salariés venus pendant toute la période.

Contestant un "accord Covid" signé avec les autres syndicats, la CGT a appelé les salariés à débrayer vendredi deux heures, en début d'après-midi et en fin de journée, à l'embauche.

11h37

L'emprunt de 224,5 millions d'euros contracté par la Ligue de football professionnel (LFP) pour soulager à court terme les trésoreries des clubs professionnels français "ne comporte aucun risque financier" pour la LFP, s'est défendue cette dernière vendredi, en réaction à une enquête de Mediapart.

La Ligue a souscrit un prêt garanti par l'Etat (PGE) afin de verser aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l'équivalent des droits télévisuels que les diffuseurs ont refusé de payer après l'arrêt prématuré de la saison 2019-2020. Elle se remboursera en piochant dans le "milliard annuel" (1,217 Md EUR) obtenu lors de l'appel d'offre du cycle 2020-2024.

Dans un article publié jeudi, Mediapart a reproduit une estimation faisant état d'un "déficit net colossal de 541 millions d'euros" attendu pour les formations de L1 au 30 juin.

10h39

L'animateur Stéphane Bern a demandé à l'Etat et aux sites patrimoniaux "un peu d'imagination" pour accélérer leur réouverture après le confinement, vendredi sur France Inter.

L'animateur ne "comprend pas" la fermeture de grands sites patrimoniaux comme Chambord, Fontainebleau ou le château de Versailles. "Dans ces grandes salles c'est tellement facile de ne recevoir que 10 personnes!", a-t-il lancé.

Des sites comme le château de Chantilly ont rouvert jeudi, mais leurs parcs sont restés fermés. "Il faut aussi responsabiliser les gens", a regretté Stéphane Bern. "A force de faire des règles qui s'annulent les unes les autres, je comprends qu'on soit un peu perdu".

10h01

Edouard Philippe et Christophe Castaner feront une déclaration à la presse vendredi à 12H30 sur la tenue du second tour des municipales, selon un communiqué de Matignon.

08h55

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a prévenu vendredi qu'il fallait s'attendre à ce que la crise sanitaire liée au coronavirus entraîne "des faillites" et "des licenciements" en France "dans les mois qui viennent".

"Il y aura des faillites et il y aura des licenciements dans les mois qui viennent", a averti M. Le Maire sur Europe 1, alors que le gouvernement compte réduire progressivement à partir de juin le dispositif de soutien au chômage partiel qui avait permis d'éviter jusqu'à présent des vagues de licenciements.

08h49

Le Royaume-Uni va imposer une quarantaine de 14 jours aux voyageurs arrivant de l'étranger, annonce le ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis.

04h15

Douze nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés jeudi soir en Guyane, portant à 249 le nombre de contaminés dans ce territoire de 300.000 habitants, a-t-on appris auprès des autorités.

04H00

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a célébré "une réussite stratégique majeure" dans le combat mené par son pays contre le nouveau coronavirus, apparu fin 2019 à Wuhan (centre).

"Nous, fils et filles de la nation chinoise, sommes restés unis pendant une période infiniment difficile et avons élevé une Grande muraille de solidarité", s'est félicité M. Li dans un discours solennel à l'ouverture de la session annuelle du parlement.

02h57

Les Etats-Unis, pays le plus endeuillé par l'épidémie de nouveau coronavirus, ont enregistré 1.255 décès supplémentaires liés au Covid-19 sur les dernières 24 heures, selon le comptage en continu de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Au total, 94.661 personnes sont officiellement mortes à cause du coronavirus dans le pays, pour 1.576.542 cas diagnostiqués (25.582 cas supplémentaires entre 20h30 mercredi et jeudi soir).

01h59

Les cas de coronavirus détectés ont bondi pour atteindre les 648 sur les dernières 24 heures, soit plus du double des bilans quotidiens d'il y a deux semaines, a annoncé le ministère de la Santé.

Quelque 90% de ces infections se trouvent à Buenos Aires et dans sa populeuse périphérie, un ensemble de 14 millions d'habitants.

01h25

Donald Trump a annoncé une mise en berne pendant trois jours, de vendredi à dimanche, des drapeaux flottant sur les édifices fédéraux américains pour honorer la mémoire des morts du coronavirus.

01h09

Le Brésil a dépassé le seuil des 20.000 morts du nouveau coronavirus, après une hausse record de 1.188 décès au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.

Pays de loin le plus touché d'Amérique latine avec deux tiers des morts du continent, le Brésil connaît actuellement une nette accélération de sa courbe, avec au total 20.047 décès et 310.087 cas confirmés, des chiffres qui seraient bien en-dessous de la réalité, selon des scientifiques.