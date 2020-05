DIRECT Coronavirus : le Brésil dépasse la barre des 20.000 morts

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 28.215 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 329.799 morts à travers le monde, pour plus de 5 millions de cas recensés dans 196 pays et territoires.

> Le dernier bilan en France fait état de 28.215 morts.

04h15

Douze nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés jeudi soir en Guyane, portant à 249 le nombre de contaminés dans ce territoire de 300.000 habitants, a-t-on appris auprès des autorités.

04H00

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a célébré "une réussite stratégique majeure" dans le combat mené par son pays contre le nouveau coronavirus, apparu fin 2019 à Wuhan (centre).

"Nous, fils et filles de la nation chinoise, sommes restés unis pendant une période infiniment difficile et avons élevé une Grande muraille de solidarité", s'est félicité M. Li dans un discours solennel à l'ouverture de la session annuelle du parlement.

02h57

Les Etats-Unis, pays le plus endeuillé par l'épidémie de nouveau coronavirus, ont enregistré 1.255 décès supplémentaires liés au Covid-19 sur les dernières 24 heures, selon le comptage en continu de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Au total, 94.661 personnes sont officiellement mortes à cause du coronavirus dans le pays, pour 1.576.542 cas diagnostiqués (25.582 cas supplémentaires entre 20h30 mercredi et jeudi soir).

01h59

Les cas de coronavirus détectés ont bondi pour atteindre les 648 sur les dernières 24 heures, soit plus du double des bilans quotidiens d'il y a deux semaines, a annoncé le ministère de la Santé.

Quelque 90% de ces infections se trouvent à Buenos Aires et dans sa populeuse périphérie, un ensemble de 14 millions d'habitants.

01h25

Donald Trump a annoncé une mise en berne pendant trois jours, de vendredi à dimanche, des drapeaux flottant sur les édifices fédéraux américains pour honorer la mémoire des morts du coronavirus.

01h09

Le Brésil a dépassé le seuil des 20.000 morts du nouveau coronavirus, après une hausse record de 1.188 décès au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère de la Santé.

Pays de loin le plus touché d'Amérique latine avec deux tiers des morts du continent, le Brésil connaît actuellement une nette accélération de sa courbe, avec au total 20.047 décès et 310.087 cas confirmés, des chiffres qui seraient bien en-dessous de la réalité, selon des scientifiques.