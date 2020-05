Cela fait plusieurs mois que cette jeune californienne de 25 ans reçoit tous les jours des SMS et des appels destinés à Elon Musk.

Et pour cause. L’opérateur AT&T lui a attribué au hasard l’ancien numéro de téléphone du patron de Tesla et Space X, rapporte le média National Public Radio. Mais il est toujours accessible en ligne et présenté comme étant le numéro actuel d’Elon Musk.

Lyndsay Tucker, qui travaille dans un institut de beauté à San Jose, en Californie, a déclaré recevoir jusqu’à 3 SMS ou appels par jour adressés au milliardaire. Une personne l’a notamment contactée pour se porter volontaire pour aller dans l’espace, tandis qu’une autre lui a envoyé un plan pour fabriquer un membre bionique.

Un homme d’affaires sud-africain lui a également demandé s’il pouvait acheter 1.000 camions Tesla. Elle a même reçu un appel de l'Internal Revenue Service. L'agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l'impôt sur le revenu et des taxes diverses, cherchait à joindre Elon Musk pour résoudre une question fiscale compliquée.

«je ne savais même pas qui c’était»

Autant de messages auxquels elle ne prend pas toujours le temps de répondre. «Parfois, je ne réponds pas si je passe une mauvaise journée. Alors si vous n’avez pas eu de réponse, c’est probablement moi, pas Elon Musk. Désolée», a-t-elle expliqué.

La jeune femme a également confié qu’avant d’hériter de son ancien numéro, elle n’avait aucune idée de qui était Elon Musk. «J’ai expliqué à ma mère que je recevais sans arrêt des SMS et parfois des coups de fil pour un certain ‘Elon Musk’, alors que je ne savais même pas qui c’était. Sa mâchoire s’est décrochée quand je lui ai dit», a-t-elle déclaré.

Malgré tous ces appels intempestifs, Lyndsay Tucker ne souhaite pas changer de numéro pour des raisons pratiques. Interrogé par NPR, le PDG s’est quant à lui dit surpris de voir que ce «vieux numéro» existait toujours.