En visite dans une usine, Donald Trump refuse de porter un masque pour ne pas «donner cette satisfaction à la presse»

En visite dans une usine Ford du Michigan ce jeudi 21 mai, Donald Trump a refusé de porter un masque devant les photographes, prétextant qu'il ne voulait pas «donner cette satisfaction à la presse».

Depuis le début de la crise sanitaire, le règlement intérieur de l'usine impose pourtant le port du masque à toutes les personnes y ayant accès. Une réglementation à laquelle n'a pas souhaité se soumettre le président américain, qui affirme avoir porté le masque pendant la visite, lorsqu'il n'était pas photographié.

«Bill Ford a invité le président Trump à porter son masque... Il l'a porté lors de la présentation privée des trois Ford GTs à travers les années. Mais il l'a ensuite enlevé pour le reste de la visite», s'est justifiée l'usine dans un communiqué.

Selon des journalistes américains présents sur place, Donald Trump avait bel et bien un masque dans les mains, qu'il a refusé d'enfiler devant eux.

Sur les réseaux sociaux, une photo du président américain portant le fameux masque a malgré tout fuité, également relayée par le tabloïd TMZ. Une grande première puisque Donald Trump n'était jamais apparu publiquement avec un masque depuis le début de la pandémie.

Here is the first picture of Trump wearing a mask.





Please DO NOT circulate this image. pic.twitter.com/d5XRs2vkWr

— Travis Allen (@TravisAllen02) May 22, 2020