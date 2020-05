Etats-Unis : Pour Joe Biden un Noir n’est «pas noir» s’il pense voter Donald Trump

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden était accusé de racisme vendredi par l'équipe de son rival Donald Trump après avoir dit à un animateur de radio qu'il n'était «pas Noir» s'il hésitait à voter pour le président républicain en novembre.

L'ancien vice-président américain, 77 ans, a donné une interview à Charlamagne Tha God, une personnalité qui co-présente une émission populaire de radio new-yorkaise, «The Breakfast Club», diffusée vendredi.

Lorsque Joe Biden dit qu'il doit mettre fin à l'entretien, après quelque 17 minutes, l'animateur lui répond : «Ecoutez, vous devez venir nous voir quand vous viendrez à New York, VP Biden (...). Nous avons plus de questions» avant la présidentielle du 3 novembre.

«Vous avez plus de questions ? Je vais vous dire, si vous avez un problème pour décider si vous êtes pour moi ou pour Trump, alors vous n'êtes pas Noir», lui répond l'ancien vice-président de Barack Obama. «Ca n'a rien à voir avec Trump, ça a à voir avec le fait que je veux quelque chose pour ma communauté», enchaîne l'animateur.

L'équipe de Donald Trump a qualifié cet échange de «dégoûtant» sur Twitter, et le fils du milliardaire républicain, Donald Trump Junior, affirmé que Joe Biden avait «une mentalité raciste dégoûtante et déshumanisante». «1,3 million de Noirs américains ont déjà voté pour Trump en 2016. Ce matin, Joe Biden a dit à chacun d'entre nous qu'on n'était 'pas Noirs'», a tweeté Tim Scott, seul sénateur républicain noir.

1.3 million black Americans already voted for Trump in 2016. This morning, Joe Biden told every single one of us we “ain’t black.” I’d say I’m surprised, but it’s sadly par for the course for Democrats to take the black community for granted and brow beat those that don’t agree.

