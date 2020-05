Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du vendredi 22 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Karachi : Un avion de ligne s'écrase sur un quartier résidentiel

Un avion de la compagnie Pakistan international Airlines (PIA) avec une centaine de personnes à bord s'est écrasé à Karachi, la capitale du Sud, a indiqué l'autorité de l'aviation pakistanaise. Des images de la télévision publique montrent que l'aéronef s'est écrasé dans un quartier résidentiel.

«L'avion s'est écrasé à Karachi. Nous essayons de confirmer le nombre de passagers, mais au départ il s'agit de 99 passagers et de huit membres d'équipage», a déclaré Abdul Sattar Khokhar, porte-parole de l'autorité de l'aviation du Pakistan, ajoutant que le vol venait de Lahore, la deuxième ville du pays.

Au moins 40 morts avaient été compatbilisés en fin d'après-midi.

Aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/TuplwTc2ez — Naveed Siddiqui (@Naveedsidd00) May 22, 2020

Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté est décédé

Le chanteur et musicien guinéen Mory Kanté, rendu mondialement célèbre par le tube «Yéké Yéké» dans les années 1980, est décédé ce vendredi 22 mai à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry, a annoncé son fils Balla Kanté à un correspondant de l'AFP.

Mory Kanté, surnommé le «griot électrique», a contribué à populariser la musique africaine et guinéenne à travers le monde. «Yéké Yéké», l'un des plus grands tubes de l'histoire de la musique africaine sorti en 1987, s'est vendu à des millions d'exemplaires, et a atteint les sommets des hit-parades dans de nombreux pays.

Mory Kanté s'est éteint «vers 9H45 ce matin à l’hôpital sino-guinéen» dans la capitale guinéenne, a dit son fils. «Il souffrait de maladies chroniques et voyageait souvent en France pour des soins, mais avec le coronavirus ce n’était plus possible», a-t-il ajouté. «On a vu son état se dégrader rapidement, mais j’étais surpris quand même car il avait déjà traversé des moments bien pires», a-t-il dit.

Né dans une célèbre famille de griots, ces poètes, conteurs, musiciens dépositaires de la culture orale en Afrique, Mory Kanté fut l'un des premiers musiciens, avec le Malien Salif Keita, à diffuser la musique mandingue loin de ses frontières.

Affaire Khashoggi : les enfants du journaliste assassiné «pardonnent» à ses tueurs

Les enfants de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, ont annoncé ce vendredi qu'ils pardonnaient aux tueurs de leur père.

«Nous, les fils du martyr Jamal Khashoggi, annonçons que nous pardonnons à ceux qui ont tué notre père», a écrit sur Twitter Salah Khashoggi, fils de l'ancien journaliste du Washington Post. On ignore encore les conséquences légales de cette annonce par Salah Khashoggi, qui réside en Arabie saoudite.

Jamal Khashoggi, critique du régime saoudien après en avoir été proche, a été assassiné et son corps découpé en morceaux le 2 octobre 2018 dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul où il s'était rendu pour récupérer un document.