Donald Trump crée la polémique en jouant au golf alors que le bilan américain frôle les 100.000 morts

Les Américains doivent «être dehors, jouer au tennis avec des balles marquées, aller à la plage...», affirmait Deborah Birx, à la tête de la cellule de crise dédiée au coronavirus de la Maison blanche, vendredi 22 mai. Un conseil que le président lui-même semble appliquer à la lettre : dès le lendemain, Donald Trump a été photographié et filmé en pleine partie de golf.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup estiment cette sortie indécente alors que le bilan américain lié à la pandémie de coronavirus est proche des 100.000 morts.

Selon les informations du Guardian, Donald Trump a été vu ce matin-là alors qu'il quittait la Maison blanche de bonne heure. Escorté par des agents des services secrets portant un masque, contrairement à lui, le président américain s'est rendu au Trump national golf club à Sterling, en Virginie.

Scenes from the president’s return to golf for the first time in 76 days. Coverage using long lens with the president and security aware of the camera. Watch here. pic.twitter.com/KjeRbkyyDu

— Kelly O'Donnell (@KellyO) May 23, 2020