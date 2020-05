Etats-Unis : L’impressionnante métamorphose d’un malade du Covid-19

Un avant-après impressionnant. Un infirmier, originaire de San Francisco, contaminé par le Covid-19, a montré sur Instagram l'impact de la maladie sur son corps.

Et sa transformation physique est considérable. L'homme bodybuildé de 43 ans, hospitalisé pendant six semaines dans un service de réanimation de Boston, a perdu près de 22 kilos.

Sur Instagram, Mike Schultz a posté un montage photo où on peut le voir un mois avant qu'il ne tombe malade puis dans une salle de réveil à l'hôpital.

@thebearded_nurse/ Instagram

«Je voulais montrer à tout le monde ce que pouvait produire sur un corps six semaines intubé et sous respirateur. Je suis loin de ma famille et de mes amis, mais je me renforce chaque jour, et je travaille pour renforcer ma capacité pulmonaire», a-t-il écrit sur le réseau social.

L'infirmier très affaibli par la maladie a raconté son histoire à BuzzFeed. «Je pensais que seulement une semaine s'était écoulée mais on m'a fait savoir que j'étais là depuis six semaines», a-t-il raconté. «J'étais si faible, je n'arrivais même pas à tenir mon portable... Mes mains tremblaient...», ajoute-t-il.

@thebearded_nurse/ Instagram

Sportif accompli, il ne souffrait d'aucun problème de santé avant d'être infecté. Si aujourd'hui Mike Schultz est sorti de l'hôpital, il conserve néanmoins des séquelles. Il a perdu une partie de sa capacité pulmonaire et n'a pas entièrement récupéré le goût.