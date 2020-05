Les 3 infos majeurs, hors coronavirus, du dimanche 24 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

L’artiste et académicien Jean-Loup Dabadie est mort

L'artiste et académicien Jean-Loup Dabadie, qui a exercé ses nombreux talents dans des domaines variés dont la littérature, le journalisme, le cinéma et la chanson, est décédé dimanche à Paris à 81 ans, d'une maladie autre que le Covid-19, a indiqué son agent.

«Jean-Loup Dabadie est décédé aujourd'hui à 13h. C'était un artiste complet, il avait réussi dans tous les arts : le sketch avec Guy Bedos (pour lequel il avait écrit de nombreux textes, ndlr); la chanson avec Polnareff («Lettre à France», «On ira tous au paradis») et Julien Clerc («Femmes je vous aime», «Ma préférence»); et également le cinéma en tant que scénariste et adaptateur», a rappelé l’agent.

Elu en 2008 à l’Académie française, il avait aussi signé le scénario du film «Les choses de la vie» et y venait de terminer l'adaptation pour le cinéma d'un roman de Georges Simenon, «Les volets verts», dont le premier rôle devait être tenu par Gérard Depardieu.

La Corée du Nord va renforcer sa dissuasion nucléaire

La Corée du Nord a discuté de nouvelles mesures visant à renforcer sa «dissuasion nucléaire» au cours d'une réunion présidée par son dirigeant Kim Jong Un, a annoncé dimanche l'agence de presse officielle KCNA. Cette dernière ne donne en revanche pas de détails sur la nature des mesures.

Elle indique cependant que les discussions ont aussi porté sur «la mise en état d'alerte des forces armées stratégiques», dans le cadre «de l'accroissement et du développement des forces armées du pays». Des mesures ont notamment été décidées pour «un accroissement et un développement considérables de la puissance de feu des pièces d'artillerie de l'Armée populaire coréenne», selon l'agence officielle.

Cette réunion était par ailleurs la première apparition publique de Kim Jong Un rapportée par les médias nord-coréens depuis près de trois semaines. Elle intervient alors que selon une information du Washington Post, l'administration américaine a discuté dernièrement de la possibilité d'effectuer un essai nucléaire, qui serait le premier mené par les Etats-Unis depuis 1992.

Les manifestations reprennent à Hong Kong

La police hongkongaise a eu recours dimanche aux lacrymogènes pour tenter de disperser des centaines de personnes qui avaient bravé une interdiction de manifester pour défiler contre le projet de Pékin d'imposer à la ville une loi sur la «sécurité nationale».

La mouvance pro-démocratie hongkongaise a appelé dimanche la population à descendre dans les rues pour dénoncer le projet de Pékin d'imposer à la ville une loi sur la «sécurité nationale», dont beaucoup redoutent qu'elle n'annonce la fin des libertés dans l'ex-colonie britannique.

Le régime communiste a en effet déposé vendredi au Parlement un texte visant à interdire «la trahison, la sécession, la sédition et la subversion» à Hong Kong, en réponse aux manifestations monstres de l'opposition démocratique en 2019.

Avec cette nouvelle manifestation, les militants pro-démocratieS cherchent à relancer la spectaculaire contestation qui a ébranlé le territoire semi-autonome de juin à décembre.