Vidéo : un chaton à deux visages est né aux Etats-Unis

Il est deux fois plus mignon que les autres. Kyla et BJ King, un couple d'Américains originaire de l'Etat de l'Oregon, ont eu la surprise de leur vie après que l'une de leurs chattes a donné naissance à une portée de six chatons. La raison ? L'un des petits chats est né avec une diprosopie, une anomalie congénitale qui lui a donné deux visages.

Kyla et BJ King font depuis la tournée des médias américains pour présenter à la ville et au monde le nouveau-né qu'ils ont appelé «Biscuits» et «Gravy».

Ce chat à deux faces, phénomène que les spécialistes appellent également «chat Janus», en référence au dieu romain du passé et de l'avenir doté de la même particularité, a vu le jour mercredi 20 mai.

Généralement, ces chatons ne survivent pas plus de quelques jours mais la famille King assure vouloir le garder coûte que coûte en vie.

Le chaton se porte bien

C'est pourquoi, pour augmenter les chances de survie de Biscuits et de Gravy, ils assument une grande partie des fonctions maternelles de leur chatte, Keenly, comme donner à sa place la tétée et garder son petit au chaud le plus de temps possible.

Meet Biscuits and Gravy, the kitten with two faces born in Oregon this week https://t.co/nJC42wepQM pic.twitter.com/BALjCZbMwc — CBS News (@CBSNews) May 22, 2020

Des tâches que la chatte ne peut pas assumer seule au regard du handicap de son petit.

Biscuits et Gravy ne possèdent à eux deux qu'un seul tronc cérébral, mais chacun peut s'alimenter, téter et miauler avec sa propre bouche. Pour l'instant, le chaton à deux moustaches se porte très bien, selon le vétérinaire de la famille, cité par la chaîne américaine CBS News.