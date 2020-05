Calvitie : Une étude prometteuse dans la lutte contre la chute de cheveux

La solution contre la calvitie pourrait se trouver dans les cellules souches, selon une étude menée par des chercheurs de Corée-du-Sud.

Un produit, appelé solution topique d'extraits de constituants de cellules souches dérivées de l'adipose (ADSCS), semble déclencher la croissance des cheveux, explique l'équipe de l'hôpital Yangsan de l'Université nationale de Pusan. Ce test, mené sur 38 personnes et sur une période de 16 semaines, aurait montré une augmentation de la pousse des cheveux après seulement huit semaines d'application sur le cuir chevelu. Les chercheurs ont utilisé le phototrichogramme, une technique permettant de mesurer les trois paramètres fondamentaux de la pousse des cheveux.

Grâce à celle-ci, ils ont observé à partir de la huitième semaine, une plus forte croissance du nombre de cheveux dans le groupe d'expérimentation ayant appliqué la solution que dans le groupe témoin ne l'ayant pas utilisé. Ces différences sont restées «significatives» jusqu'à la semaine 16, affirment-ils, avec des changements globaux de 28,1 % dans le premier groupe contre 7,1 % dans le second. Ils ont également noté une «amélioration significative du diamètre des cheveux» avec des modifications de respectivement 14,2 % et 6,3 %.

«L'application de la solution topique ADSC-CE a un énorme potentiel en tant que stratégie thérapeutique alternative pour la repousse des cheveux chez les patients atteints d'AGA [alopécie androgénique, communément appelée calvitie, ndlr]», conclue l'étude, dont des photos ont été publiées dans plusieurs médias.

Pour mener à bien cette expérience, les scientifiques ont tatoué un point sur le cuir chevelu de chaque personne pour évaluer précisément la croissance des cheveux au même endroit. En outre, il n'y avait pas au départ de différence d'épaisseur de cheveux entre les personnes des deux groupes, mais celui ayant utilisé la solution avait moins de cheveux que le groupe témoin.