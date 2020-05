Crayola lance une série de nouveaux crayons pour dessiner plus de 40 teintes de peau

Pour sa nouvelle ligne de crayons, Crayola a décidé de miser sur l'inclusivité. La célèbre marque a annoncé sur les réseaux sociaux lancer des nouvelles couleurs, qui correspondent à 40 teintes de peau.

Une initiative particulièrement novatrice intitulée Colors of the World, qui entend, selon les déclarations de Crayola, «cultiver un monde plus inclusif pour les enfants de tous âges, races, cultures et ethnicités».

We are excited to introduce our new line of crayons, Colors of the World, available now for pre-order, https://t.co/CwVRto7sOl!



With the Colors of the World, we hope to cultivate a more inclusive world for children of all ages, races, cultures & ethnicities. pic.twitter.com/0ooKitRwz7

— Crayola (@Crayola) May 21, 2020