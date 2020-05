DIRECT Coronavirus : Madrid retrouve ses terrasses, les premières plages rouvrent en Espagne

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 28.215 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 342.295 morts à travers le monde, pour plus de 5,3 millions de cas recensés dans 196 pays et territoires.

> Le second tour des élections municipales sera organisé le 28 juin.

06h38

Les Madrilènes retrouvent lundi leurs amis, leurs parcs et leurs terrasses et dans d'autres régions moins frappées par la pandémie les Espagnols pourront se baigner à la plage après dix semaines d'un des confinements les plus stricts au monde.

05h33

Soixante-sept nouveaux ont été enregistrés samedi et dimanche en Guyane, ce qui porte à 328 le nombre de personnes contaminées dans ce territoire de 300.000 habitants, ont indiqué les autorités.

"On se dirige de plus en plus vers le stade 3 de l'épidémie", a estimé le Dr Mirdad Kazanji, le directeur de l'Institut Pasteur de Cayenne, qui effectue la majorité des tests de dépistage en Guyane.

Le nombre de personnes infectées par le virus a augmenté de 128% sur les 14 derniers jours (144 cas recensés le 10 mai).

3h01

Le nouveau coronavirus a fait 638 nouveaux décès en 24 heures aux Etats-Unis, où le bilan s'élève dimanche à 97.686 morts, selon un comptage quotidien de l'Université Johns Hopkins.

Le nombre de cas confirmés dans le pays s'élève à 1.641.585, selon cette université basée à Baltimore (est). Les Etats-Unis sont le pays du monde le plus affecté par la pandémie de Covid-19, tant en nombre de morts qu'en nombre de cas.