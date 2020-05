DIRECT Coronavirus : piscines et salles de sport rouvrent en Italie

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 28.215 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 342.295 morts à travers le monde, pour plus de 5,3 millions de cas recensés dans 196 pays et territoires.

> Le dernier bilan en France fait état de 28.215 morts.

11h57

Le Premier ministre japonais a annoncé lundi la levée de l'état d'urgence dans les dernières régions de l'archipel où il était encore en vigueur, dont Tokyo, permettant ainsi à la troisième économie du monde de redémarrer.

"Nous avions des critères très restrictifs pour permettre la levée de l'état d'urgence. Nous avons jugé que ces critères étaient remplis", a déclaré Shinzo Abe au cours d'une conférence de presse télévisée.

L'état d'urgence avait été déclaré le 7 avril dans Tokyo et six autres régions, avant d'être étendu à l'ensemble du Japon dans un contexte de forte accélération du nombre de nouveaux cas quotidiens depuis la fin du mois de mars.

09h31

Une semaine après le feu vert à la réouverture des bars et restaurants, les quelque 10 millions d'Italiens qui fréquentent plus ou moins assidûment les salles de sport vont à nouveau pouvoir aller transpirer, à condition toutefois de réserver leur place. Seules deux régions ont retardé cette réouverture, la Lombardie (Nord) au 31 mai et la Basilicate (Sud) au 3 juin.

06h38

Les Madrilènes retrouvent lundi leurs amis, leurs parcs et leurs terrasses et dans d'autres régions moins frappées par la pandémie les Espagnols pourront se baigner à la plage après dix semaines d'un des confinements les plus stricts au monde.

05h33

Soixante-sept nouveaux ont été enregistrés samedi et dimanche en Guyane, ce qui porte à 328 le nombre de personnes contaminées dans ce territoire de 300.000 habitants, ont indiqué les autorités.

"On se dirige de plus en plus vers le stade 3 de l'épidémie", a estimé le Dr Mirdad Kazanji, le directeur de l'Institut Pasteur de Cayenne, qui effectue la majorité des tests de dépistage en Guyane.

Le nombre de personnes infectées par le virus a augmenté de 128% sur les 14 derniers jours (144 cas recensés le 10 mai).

3h01

Le nouveau coronavirus a fait 638 nouveaux décès en 24 heures aux Etats-Unis, où le bilan s'élève dimanche à 97.686 morts, selon un comptage quotidien de l'Université Johns Hopkins.

Le nombre de cas confirmés dans le pays s'élève à 1.641.585, selon cette université basée à Baltimore (est). Les Etats-Unis sont le pays du monde le plus affecté par la pandémie de Covid-19, tant en nombre de morts qu'en nombre de cas.