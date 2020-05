Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du lundi 25 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Le statut des femmes de ménage en France pourrait être revalorisé grâce à une loi

Le député François Ruffin va déposer ce mercredi 27 mai une proposition de loi «pour que cesse la maltraitance des femmes de ménage». Trois nouveaux articles viendraient, en cas de vote positif, compléter le Code du Travail. L'un d'entre eux concerne directement les rémunérations de ces employées. Il prévoit ainsi que les heures tôt le matin (avant neuf heures) et tard le soir (après 18 h), soient surpayées, de 50 %.

Les autres articles du projet de loi proposent que les personnes chargées du ménage, sous-traitées via des entreprises spécialisées, aient accès aux mêmes «dispositions légales et conventionnelles» que les employés de l'entreprise «utilisatrice» du service, et qu'elles bénéficient de l'égalité salariale avec eux. «Pourquoi l'Assemblée paye 5715 euros un député, et 730 euros une agente d'entretien ?», s'interroge le député LFI.

Le 13 avril dernier, lors de son allocution, Emmanuel Macron avait fait directement référence à ces professions en première ligne durant la crise du coronavirus. «Il nous faudra nous rappeler que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal», avait-il déclaré.

Dieselgate : la justice allemande contraint Volkswagen à rembourser un client

La justice allemande a condamné lundi Volkswagen à rembourser en partie un client qui avait acheté une voiture équipée d'un moteur diesel truqué, dans un arrêt qui devrait influencer des dizaines de milliers de procédures cinq ans après l'éclatement de ce scandale.

En équipant ses voitures de logiciels capables de les faire apparaître moins polluantes qu'elles ne le sont en réalité, le groupe automobile allemand a «trompé sciemment et systématiquement pendant plusieurs années» les autorités «dans une optique de profitabilité», a expliqué le juge Stephan Seiters.

Volkswagen va désormais «proposer» des solutions à l'amiable pour solder «une grande partie des 60.000 procédures individuelles en cours» explique le groupe dans un communiqué. Il s'agit du premier revers judiciaire notable du géant de l'automobile en Allemagne, dans ce scandale qui a plongé l'industrie automobile allemande, pilier de l'économie du pays, dans une crise historique dont elle peine toujours à sortir.

Une étude sud-coréenne prometteuse dans la lutte contre la chute de cheveux

La solution contre la calvitie pourrait se trouver dans les cellules souches, selon une étude menée par des chercheurs de Corée-du-Sud. Un produit, appelé solution topique d'extraits de constituants de cellules souches dérivées de l'adipose (ADSCS), semble déclencher la croissance des cheveux, explique l'équipe de l'hôpital Yangsan de l'Université nationale de Pusan.

Ce test, mené sur 38 personnes et sur une période de 16 semaines, aurait montré une augmentation de la pousse des cheveux après seulement huit semaines d'application sur le cuir chevelu. Les scientifiques ont observé une plus forte croissance du nombre de cheveux dans le groupe d'expérimentation ayant appliqué la solution que dans le groupe témoin ne l'ayant pas utilisé.

Ces différences sont restées «significatives» jusqu'à la semaine 16, affirment-ils, avec des changements globaux de 28,1 % dans le premier groupe, contre 7,1 % dans le second. Ils ont également noté une «amélioration significative du diamètre des cheveux» avec des modifications de respectivement 14,2 % et 6,3 %.