Vidéo : la gaffe du ministre des Sports roumain qui se retrouve en caleçon à la télévision

Le risque des interviews à la maison. Interrogé par une chaîne de télévision, Ionut-Marian Stroe, ministre de la Jeunesse et des Sports roumain, s'est retrouvé en sous-vêtement en direct.

Comme beaucoup pendant le confinement, il a profité d'être interviewé depuis chez lui en liaison webcam pour se mettre à son aise, sans porter de costume. Sauf que sa caméra est malencontreusement tombée de l'ordinateur, révélant à tout le monde qu'il ne portait qu'un caleçon.

BRUTAAAAL ¡¡El ministro de deportes de Rumania, Ionut Stroe, la lia en directo!! Mientras está en directo en @SportRo se le cae la cámara y se le ve en ropa interior La cara del presentador es lo mejor que vas a ver hoy en todo el día. pic.twitter.com/PdzJqlERra — Jugadores TOP (@Top_Of_Romania) May 24, 2020

Une tenue «décontractée» qui a surpris tout le monde, à commencer par le présentateur de l'émission, laissé bouche bée par cette vision. Espérant sans doute que rien n'avait été aperçu, le ministre a continué son propos comme si de rien n'était.

Refusant de s'excuser, Ionut-Marian Stroe a totalement assumé son choix vestimentaire. «Dimanche matin, à la maison, les tenues sont plus décontractées, même lorsqu'on donne des interviews. Je n'ai aucun problème à être devenu viral et je sais que tous ceux qui vont me critiquer portent évidemment des pantalons de ski et des chaussures à la maison», a-t-il ainsi déclaré. Quoi qu'il en dise, nul doute qu'il fera plus attention lors de ses prochaines interventions.