Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances en Italie cet été ?

L'Italie fait partie du top 3 des destinations européennes préférées des Français pour les vacances d'été, aux côtés de l'Espagne et de la Grèce. Et malgré la pandémie de coronavirus, qui frappe le pays de plein fouet (plus de 30.000 morts au début du mois de mai), la péninsule fait tout pour sauver son tourisme cet été.

Le gouvernement italien a ainsi approuvé, samedi 16 mai, un décret autorisant les déplacements à destination et en provenance de l'étranger à partir du 3 juin.

Rome permettra aussi les déplacements dans le pays à partir de la même date.

Mais, du côté de Paris, impossible de prédire dès aujourd'hui si les Français pourront partir en vacances en Italie cet été. Cela dépendra de plusieurs facteurs, en particulier l'évolution de l'épidémie de Covid-19, et les mesures de déconfinement effectivement mises en place dans les deux Etats.

Car des obstacles se dressent toujours à la possibilité de congés estivaux chez notre voisin transalpin, notamment les restrictions de déplacement mises en place par la France. A partir du 11 mai, il ne sera possible d'effectuer des sorties à plus de 100 km de son domicile que pour un motif professionnel ou familial «impérieux». Une mesure qui doit rester en vigueur au moins jusqu'au 2 juin, mais qui pourrait être prolongée, le gouvernement ayant prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet.

De plus, l'exécutif recommande aux Français de partir en vacances près de chez eux cet été. «Le tourisme ne pourra reprendre que de façon concentrique, dans un premier temps, avec une clientèle d'ultra-proximité», a averti le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne devant l'Assemblée nationale le 29 avril.

L'Italie prête à accueilir des touristes étrangers

A noter que du côté de l'Italie, qui a entamé son déconfinement le 4 mai dernier, on se préparait également jusqu'à présent plutôt à un tourisme local. «Nous investissons fortement dans le tourisme intérieur, car ce sera un été de vacances en Italie», avait même déclaré le ministre italien de la Culture Dario Franceschini le 29 avril dans une interview au quotidien romain Il Messaggero. Mais celui-ci s'était tout de même dit prêt à accueillir des voyageurs étrangers, de quoi donner de l'espoir aux Français ayant planifié un séjour dans la péninsule cet été.

La Sicile avait ainsi décidé de prendre en charge une partie du billet d'avion ou des nuits d'hôtel des futurs touristes qui se rendront sur l'île, affirme le Giornale di Sicilia. Et un peu partout dans la Botte, dont 13 % du PIB provient du tourisme, on se prépare à une réouverture des plages, toujours fermées pour le moment, qui devrait être assortie de nombreuses restrictions (obligation de réserver, distance minimum entre les parasols, désinfection du sable et des espaces communs...).

Dario Franceschini a tout de même insisté sur la nécessité de disposer des mêmes protocoles et normes de protection sanitaires en Europe, afin que les citoyens des différents pays de l'UE puissent circuler librement à l'intérieur du continent. Sur ce point, il a assuré travailler notamment avec l'Allemagne, «pays qui a le plus de touristes qui se rendent en Italie».

La question de la quarantaine

Le problème des frontières ne se posera pas, car l'Italie n'a pas fermé sa frontière avec la France, «bien que des contrôles systématiques aient lieu afin de s'assurer que les déplacements des voyageurs correspondent aux dérogations prévues dans la loi», précise le ministère français des Affaires étrangères sur son site internet. Quant à celui des liaisons aériennes, le Quai d'Orsay indique que la compagnie italienne Alitalia opère encore entre la France et l'Italie au départ de l'aéroport de Rome Fiumicino. Et il est à prévoir que le nombre de vols s'accroîtra d'ici à l'été.

Toutefois, l'Italie impose aujourd'hui une quarantaine de 14 jours à toute personne entrant sur son territoire. Une mesure qui concernera les voyageurs étrangers estivaux et pourrait donc compliquer la venue de touristes. Mais il n'est pas à exclure qu'elle puisse être levée d'ici aux vacances d'été, et ainsi que l'Italie suive le chemin de la France. Le 3 mai dernier, l'Elysée avait annoncé que Paris n'imposerait pas de quarantaine aux personnes en provenance de l'Union européenne, de l'espace Schengen ou du Royaume-Uni.