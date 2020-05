Les 3 infos majeures, hors coronavirus, de ce mardi 26 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

AGNÈS BUZYN reste CANDIDATE à la mairie PARIS

Dix semaines après un premier tour qu'elle avait qualifié de «mascarade», Agnès Buzyn a mis fin au suspense aujourd'hui en annonçant qu'elle restait bien la candidate de LREM aux municipales à Paris. «Je suis pleinement engagée, déterminée à terminer cette campagne. On y va !», a lancé l'ex-ministre de la Santé aux têtes de liste des arrondissements, et son équipe de campagne, réunis en visio-conférence.

Une mise au clair appréciée à un mois du second tour le 28 juin, alors que des doutes persistaient ces derniers jours, face au silence de la candidate et après le report à la dernière minute de plusieurs réunions prévues mardi matin. Agnès Buzyn, qui a repris du service à l'hôpital pendant la crise du coronavirus, est arrivée troisième du premier tour le 15 mars avec 17,3% des voix, loin derrière la maire PS sortante, Anne Hidalgo (29,3%) et la candidate LR Rachida Dati (22,7%).

Un dixième groupe politique, situé dans la majorité, se crée à l'Assemblée

L'Assemblée nationale continue à se recomposer avec la création surprise aujourd'hui d'un nouveau groupe constitué de députés Agir et LREM, qui se veulent un soutien à l'exécutif mais éloignent un peu plus le groupe LREM de la majorité absolue.

#DirectAN Création d'un 10ème groupe à l'Assemblée nationale, 17 députés se réunissent sous la bannière "Agir Ensemble".





Les députés Agir quittent le groupe UAI et 7 députés quittent le groupe LaREM. pic.twitter.com/4qsNfwmBnE — Théo (@Dumontherium) May 26, 2020

Le dixième groupe - nouveau record sous la Ve République - dénommé «Agir Ensemble», et dont l'esprit se veut «constructif», comprend 17 élus, dont sept députés macronistes. Les effectifs du groupe LREM tombent à 281 membres. «Nous souhaitons soutenir l'action du président de la République» et être un «troisième pilier de la majorité» avec LREM et MoDem, explique son président Olivier Becht. Son groupe compte une dizaine de députés Agir, jusqu'alors membres du groupe UDI-Agir, présidé par Jean-Christophe Lagarde.

LE COSTA RICA LÉGALISE LE MARIAGE GAY, UNE PREMIÈRE EN AMÉRIQUE CENTRALE

Le Costa Rica devient le premier pays à légaliser le mariage gay en Amérique centrale, et le 29e dans le monde. «Ce changement provoque une transformation sociale et culturelle significative qui va permettre à des milliers de personnes de se marier légalement», a commenté le président Carlos Alvarado.

Costa Rica oficialmente reconoce el matrimonio igualitario. Hoy celebramos la libertad, la igualdad y las instituciones democráticas. Que sean la empatía y el amor la brújula que nos permita salir adelante y construir un país donde quepamos todas las personas — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) May 26, 2020

En août 2018, la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnelle l'interdiction du mariage entre partenaires du même sexe figurant dans le Code de la famille. La Cour avait donné au Parlement, où siègent de nombreux chrétiens évangéliques conservateurs, 18 mois pour modifier la loi et prévu que l'interdiction tomberait sinon automatiquement au terme de ce délai, ce qui a été le cas.