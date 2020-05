Une cinquième branche de la mafia identifiée en Italie

La hausse de la criminalité constatée dans la région des Pouilles, au sud de l'Italie, indique l'émergence d'une «cinquième» mafia dans le pays, selon les autorités.

Le groupe criminel, baptisé «mafia de Foggia» est sous le radar des enquêteurs depuis plusieurs années déjà, rapporte The Guardian. En 2017 et 2018, il y aurait eu en moyenne un meurtre par semaine, un vol par jour et une tentative d'extorsion toutes les 48 heures dans la province de Foggia.

Les enquêtes judiciaires suggéraient une activité mafieuse, mais la confirmation des autorités gouvernementales n'est intervenue qu'après trois attentats à la voiture piégée en janvier et le premier meurtre de l'année, lorsque des individus armés ont tiré sur un homme de 50 ans. La ministre de l'Intérieur avait alors envoyé une équipe enquêter dans les Pouilles.

La mafia de Foggia est «relativement jeune», a indiqué le procureur général de la ville, selon les propos rapportés par le journal britannique. Pour autant, elle n'est pas à prendre à la légère : «Il ne faut pas la comparer aux groupes mafieux italiens historiques comme Cosa Nostra ou 'Ndrangheta, mais c'est une mafia caractérisée par un degré élevé d'agression et de violence. C'est ce que j'appelle une mafia primitive, qui nourrit les porcs avec des cadavres pour ne pas laisser de traces. Une mafia non raffinée dans ses actions, et pour cette raison dangereuse».

Un groupe vieux de plus de 30 ans

La mafia de la province de Foggia est apparue à la fin des années 1970, lorsque le chef de la mafia napolitaine et fondateur de la Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo, a rencontré une délégation de criminels locaux dans les Pouilles dans le but de les «embaucher» pour étendre son influence au commerce de contrebande de cigarettes dans les Balkans.

Mais «le plan de Cutolo a échoué peu après [...] Une lutte interne s'en est suivie, à l'issue de laquelle un clan criminel autonome est sorti victorieux et a commencé à infiltrer progressivement d'autres régions des Pouilles», raconte Giuseppe Volpe, procureur et chef de la direction du district antimafia de la ville de Bari.