Une galaxie en forme de donut découverte

Des chercheurs ont découvert une nouvelle galaxie à la forme très rare. Ronde avec un trou au milieu, elle ressemble en effet à un donut.

Un donut toutefois hors norme puisque son diamètre est deux milliards de fois plus long que la distance entre la Terre et le Soleil, ou trois millions de fois plus grand que le trou noir M87, le premier à avoir été pris en photo, selon la Swinburne University of Technology, à l'origine de cette découverte.

Swinburne astronomers have captured an image of a super-rare type of galaxy as it existed 11 billion years ago! The galaxy, which has roughly the mass of the Milky Way, has been described as a “cosmic ring of fire” https://t.co/3zA2NfaxeE @scienceinpublic @JamesJosephides pic.twitter.com/w0Khg35gvP

— Swinburne University of Technology (@Swinburne) May 26, 2020