Une ville chinoise veut noter ses habitants sur leur hygiène

Le gouvernement de la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine, a annoncé qu'il souhaite établir un «code de santé», sur la base d'un système mis en place pendant l'épidémie de Covid-19 en Chine.

Ce «code de santé» attribuerait un score quotidien, en fonction des antécédents, des examens médicaux récents, mais aussi des habitudes de vie, rapporte CNN.

En effet, le nombre de jours passés par une personne à boire, fumer, pratiquer une activité physique etc. aurait une incidence sur son total de points et influerait ainsi sur son classement. Par exemple, cinq cigarettes lui coûteraient 2 points et 7,5 heures de sommeil lui ajouteraient 1 point, indique une démonstration de la commission de la santé de Hanghzou.

Le score de santé quotidien, intégré dans un code QR, un type de code barre, serait compris entre 0 et 100, chiffres qui correspondraient à une couleur dans un dégradé entre le rouge et le vert, comme le montre un graphique de CNN. Par ailleurs, il pourrait également y avoir un score de santé de groupe pour les entreprises et les comités résidentiels, a déclaré le directeur de la commission de la santé de Hanghzou, Sun Yongrong. Celui-ci serait notamment basé sur des facteurs tels que la quantité de sommeil des employés ou le degré de contrôle de leurs maladies chroniques, précise une autre démonstration.

UN PROJET QUI suicite DES CRITIQUES

Cette annonce ne fait qu'attiser les craintes des habitants de Hangzhou. En effet, ils avaient déjà fait part de leurs inquiétudes vis-à-vis du respect de leur vie privée après que la ville ait mis en place, en pleine pandémie de Covid-19, un premier système de code de santé. Ils redoutent également une application plus large, par les compagnies d'assurances et les sociétés de marketing, ou encore une discrimination à l'emploi pour les personnes ayant un score bas.

Néanmoins, Sun Yongrong, n'a pas encore indiqué la manière dont seraient collectées ces informations, le caractère obligatoire ou pas du système ou la façon dont le score affectera la vie des citoyens, si le projet aboutit.