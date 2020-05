Etats-Unis : indignation après le décès d'un Afro-Américain lors de son interpellation par la police

La ville de Minneapolis est sous le choc avec la mort de George Floyd, un Afro-Américain d’une quarantaine d’années, au cours de son arrestation pour des policiers.

La scène d’une dizaine de minutes a été filmée lundi soir par une passante et diffusée en direct sur Facebook. Dans les extraits depuis partagés sur les réseaux sociaux, on peut voir George Floyd, plaqué au sol sur le ventre par un policier qui le maintient en appuyant son genou sur son cou.

La victime ne cesse de répéter qu’elle ne peut pas respirer et crie tandis que l’agent de police lui intime de se calmer.

Au bout de quelques minutes, George Floyd ne bouge plus et semble inconscient. «Prenez son pouls, prenez son pouls», répètent à plusieurs reprises des témoins de la scène, furieux. Transporté en ambulance à l’hôpital, George Floyd a été déclaré mort peu après.

‘Please. Your knee in my neck. I can’t breathe.’





Black man George Floyd died shortly after a Minneapolis police officer kneeled on his neck (warning: distressing) pic.twitter.com/AAObPVaBvP

— NowThis (@nowthisnews) May 26, 2020