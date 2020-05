Jimmy Fallon s'excuse pour une blackface réalisée en 2000 dans le Saturday Night Live

La popularité de Jimmy Fallon risque d'en prendre un coup. Une ancienne apparition de l'humoriste animateur du Tonight Show dans un Saturday Night Live le montre réalisant une blackface pour imiter Chris Rock.

Ce sketch, réalisé en 2000, a été déterré et publié sur les réseaux sociaux. Très rapidement, les critiques ont commencé à pleuvoir, et le hashtag #JimmyFallonIsOverParty (#FêtePourLaFinDeJimmyFallon en français) s'est retrouvé en tendance sur Twitter aux Etats-Unis.

In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.





I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable.

— jimmy fallon (@jimmyfallon) May 26, 2020