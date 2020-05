La colère de LeBron James après la mort de George Floyd

Le joueur de basket-ball LeBron James fait part de sa colère face à la mort de George Floyd, un homme noir décédé suite à une intervention de la police aux Etats-Unis, dans un post Instagram publié le 27 mai.

«Vous comprenez maintenant ??!!??!! Ou est-ce encore flou pour vous ?», écrit le joueur des Lakers de Los Angeles en tant que légende. Celle-ci est accompagnée d'un montage composé de deux images. L'une montre l'arrestation de George Floyd, alors plaqué au sol sur le ventre par un policier qui l'immobilise avec un genou sur le cou. L'homme noir âgé d'une quarantaine d'années s'est plaint pendant de longues minutes de ne pas pouvoir respirer avant d'être transporté dans un hôpital et de décéder peu après.

L'autre est une photo de l'ancien quaterback des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, le montrant en 2016 à genoux pendant l'hymne national pour dénoncer l'injustice raciale et les violences policières. «Je ne vais pas me lever pour montrer ma fierté d'avoir un drapeau pour un pays qui opprime les noirs et les gens de couleur», avait-il déclaré après un match de pré-saison où il était resté assis durant l'hymne national, rapporte le site Bleacher Report.

«This» et «is why», c'est pourquoi en français, est écrit respectivement sur les photos, mettant ainsi des faits sur le geste de Colin Kaepernick :

La scène de l'arrestation de George Floyd a été filmée pendant 10 minutes sur Facebook Live par une passante, le 25 mai à Minneapolis. Le drame a déclenché la colère dans cette ville du nord des Etats-Unis et a provoqué l'indignation du monde entier. Les quatre policiers ont été limogés mardi 26 mai.