La présidente de la Commission européenne appelle les Etats membres à soutenir son plan de relance

La Commission européenne a proposé ce mercredi un plan de relance de 750 milliards d’euros pour surmonter la crise engendrée par le coronavirus, donnant le coup d'envoi de négociations difficiles entre des Européens divisés sur la solidarité financière.

Lors d'un discours à Bruxelles devant les eurodéputés, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé les pays membres à «mettre de côté les vieux préjugés» et à soutenir son plan.

Ce dernier suscite la réticence de quelques membres - Pays-Bas, Danemark, Autriche, Suède - qui préfèrent soutenir les Etats de l'UE uniquement via des prêts, et non avec des subventions, alors qu'Ursula von der Leyen propose les deux.

L'Allemande a expliqué aux élus européens que la Commission comptait lever 750 milliards d'euros sur les marchés financiers au nom de l'UE, total sur lequel «500 milliards seront distribués sous forme de subventions et 250 milliards sous forme de prêts aux Etats membres».

Paris et Berlin sur la même longueur d'onde

Mais elle a ajouté que ces subventions constitueraient «un investissement» pour l’avenir dans les priorités de l'UE : «Le renforcement du marché intérieur, la numérisation (de l'économie), le 'Green Deal' européen et la résilience.»

«Il s'agit d'une nécessité urgente et exceptionnelle pour une crise urgente et exceptionnelle», a insisté Ursula von der Leyen. «Mettons de côté les vieux préjugés !», a-t-elle imploré. «C'est le moment de l'Europe», a poursuivi l'Allemande, au moment où «les divergences et les disparités s'accentuent» sur le continent.

«La crise que nous devons maintenant affronter est énorme. Mais l'opportunité pour l'Europe est tout aussi énorme et notre responsabilité, pour faire ce qu'il faut dans cette situation.»

Il y a une semaine, les positions se sont clarifiées quand Paris et Berlin ont proposé un plan de relance européen de 500 milliards d'euros, via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne.

Un changement de doctrine surprenant de la part de Berlin, longtemps hostile à cette idée.

