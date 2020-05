Les 3 infos majeures, hors coronavirus, de ce mercredi 27 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

PATRICK ET ISABELLE BALKANY CONDAMNÉS À 5 ET 4 ANS DE PRISON

Déjà condamnés pour fraude fiscale et déchus de leur mandat, Patrick et Isabelle Balkany, anciens édiles de Levallois-Perret, ont respectivement écopé mercredi matin de 5 et 4 ans de prison pour blanchiment aggravé et prise illégale d'intérêt.

Les Balkany étaient soupçonnés d'avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas, Pamplemousse à Saint-Martin et Dar Guycy à Marrakech.

En première instance, le 18 octobre, le tribunal avait condamné Patrick Balkany à cinq ans de prison pour blanchiment aggravé, avec incarcération immédiate, et son épouse à quatre ans d'emprisonnement mais sans mandat de dépôt. Tous deux avaient été condamnés à dix ans d'inéligibilité, et la saisie de leurs biens avait été ordonnée.

S'ils renoncent à se pourvoir en cassation après la décision de mercredi, ils pourront demander une confusion de leurs peines et un aménagement du fait de leur âge.

SECOND TOUR DES MUNICIPALES : LA CAMPAGNE OFFICIELLE DÉMARRERA LE 15 JUIN

S'exprimant à l'issue du Conseil des ministres, Christophe Castaner a annoncé que la campagne officielle pour le second tour des élections municipales démarrera «le 15 juin».

Le dépôt des candidatures pour le scrutin du 28 juin prochain a été fixé du 29 mai au 2 juin, a également précisé le ministre de l'Intérieur.

Il a évoqué en outre la possibilité d'accroître les procurations en permettant à un électeur d'avoir le mandat de deux autres personnes. «Aller au-delà de deux mandants poserait des problèmes techniques», a-t-il dit.

Initialement prévu le 22 mars, le second tour des municipales avait été reporté pour cause d'épidémie du nouveau coronavirus Christophe Castaner a rappelé que la décision d'organiser le second tour le 28 juin pouvait être remise en question «si d'ici à 15 jours, le Conseil scientifique» estimait que les conditions sanitaires n'étaient plus satisfaisantes.

INDIGNATION APRÈS LE DÉCÈS D'UN AFRO-AMÉRICAIN LORS DE SON INTERPELLATION PAR LA POLICE

La ville de Minneapolis est sous le choc avec la mort de George Floyd, un Afro-Américain d’une quarantaine d’années, au cours de son arrestation par des policiers.

La scène d’une dizaine de minutes a été filmée lundi soir par une passante et diffusée en direct sur Facebook. Dans les extraits depuis partagés sur les réseaux sociaux, on peut voir George Floyd, plaqué au sol sur le ventre par un policier qui le maintient en appuyant son genou sur son cou.

La victime ne cesse de répéter qu’elle ne peut pas respirer et crie tandis que l’agent de police lui intime de se calmer.

Au bout de quelques minutes, George Floyd ne bouge plus et semble inconscient. «Prenez son pouls, prenez son pouls», répètent à plusieurs reprises des témoins de la scène, furieux. Transporté en ambulance à l’hôpital, George Floyd a été déclaré mort peu après.

Mardi, les quatre policiers impliqués dans l’arrestation et la mort de George Floyd ont été renvoyés. Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a également indiqué qu'une enquête allait être ouverte par la police fédérale.

L’affaire suscite une vive émotion au-delà même de l’Etat. Le maire de la ville, Jacob Frey a ainsi déclaré lors d’une conférence de presse qu’ «être noir aux Etats-Unis ne devrait pas être une condamnation à mort» tandis que de nombreux habitants se recueillent sur les lieux de l’interpellation et ont manifesté leur colère.