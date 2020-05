New York : des dizaines de rats attaquent un employé du métro

Un employé du métro de New York a été violemment attaqué par une meute de rats samedi soir.

Ryan Fischer, ingénieur chargé de la sécurité pour la MTA (l’équivalent de la RATP à Paris, ndrl), inspectait un tunnel de la ligne R, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsqu’il est tombé face à un groupe d’une cinquantaine de rats s’acharnant sur une carcasse.

«J’ai été pris au dépourvu car généralement on voit un ou deux rats et ils se dispersent lorsque vous mettez la lumière sur eux, mais eux ne semblaient pas me remarquer», explique-t-il, cité par TodaysFive.

Ils «me sautaient dessus»

Soudainement, Ryan Fischer a senti trois ou quatre rats grimpant sur ses jambes. Et avant même d’avoir le temps de réagir, ceux-ci avaient déjà atteint son cou. «J’ai tourné ma lampe de poche et il y avait littéralement des rats partout. Au moins 30 d’entre eux me sautaient dessus et s’accrochaient», raconte l’ingénieur, qui a aussitôt pris la poudre d’escampette et rejoint la station la plus proche.

Ne souffrant que de très légères blessures, Ryan Fischer a pu quitter l’hôpital où il s’était rendu, au bout de quelques heures.

«Je n’ai jamais vu les rats agir comme ça», souligne Ryan Fischer, qui travaille depuis dix ans pour la MTA.

Un constat qui rejoint celui des autorités. Depuis plusieurs semaines, un changement de comportement chez les rats a été observé. Ces derniers seraient devenus plus agressifs, que ce soit entre eux et envers les hommes. Le CDC (Center for disease control and prevention) expliquait également il y a quelques jours avoir reçu plusieurs signalements alertant de l’intensification de l’activité des rongeurs.

Le coronavirus en cause

Un changement de comportement provoqué indirectement par la crise du coronavirus. Avec la fermeture des restaurants en raison du confinement, les rats ne trouvent plus de quoi se nourrir. Les rongeurs étaient en effet habitués à manger les déchets de ces établissements.

Ainsi, le CDC recommande d’éviter de laisser tout déchet à l’extérieur, d’éliminer les zones de débris ou de végétation dense et de veiller à ce que les poubelles soient hermétiquement fermées.