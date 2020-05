Tunisie : l'internaute qui avait diffusé la «sourate corona» jugée ce jeudi

Ce jeudi 28 mai doit avoir lieu en Tunisie le procès d'une internaute, Emna Chargui, qui a relayé un pastiche d'une sourate du Coran.

La jeune femme d'une vingtaine d'années a posté au début du mois de mai sur les réseaux sociaux un texte (qu'elle n'a fait que relayer et qu'elle n'a pas rédigé) qui reprend les codes de la littérature coranique. Appelé «sourate corona», celui-ci parle du Covid-19 et incite à la prudence face au virus et au lavage de main. Un sacrilège pour certains Tunisiens conservateurs et pour un procureur zélé qui la convoque devant la justice.

Sanaa Bendimrad et Emna Charqi, deux courageuses femmes d’Algérie et de Tunisie publient une blague: «Sourate Corona», et encourent des poursuites, écopent de menaces de mort de la part des islamodébiloïdes. Solidarité totale avec elles, on ne les laissera pas tomber. Je partage: pic.twitter.com/WjYIrAOqjY — Zineb El Rhazoui (@ZinebElRhazoui) May 9, 2020

Finalement, le procureur l'accuse «d’incitation à la haine entre les religions et d’appel à la discrimination». Elle risque aujourd'hui une peine d'un à trois ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 2.000 dinars (638 euros).

Menacée de mort sur les réseaux sociaux

Son avocate, Me Inès Trabelsi, qui s'est exprimée dans les colonnes du journal Le Monde, raconte que sa cliente «est menacée de mort sur les réseaux sociaux, bien qu’elle ait retiré sa publication».

En Tunisie, son cas divise. Elle peut compter sur le soutien d'une partie des Tunisiens, qui jugent ce texte conforme à la liberté d'expression, et sur plusieurs ONG de défense de droits humains telles Human Rights Watch. Cette dernière rapporte que lors de l'interrogatoire d'Emna Chargui, un membre du bureau du procureur public aurait déclaré : «Il n’y a pas de liberté d’expression qui tienne quand il s’agit de religion.»

Amnesty International a également apporté son soutien à la jeune femme et a demandé mercredi 27 mai aux autorités tunisiennes d'abandonner les poursuites. «La poursuite d'Emna Chargui est une illustration de la manière (...) dont les autorités continuent d'utiliser des lois répressives pour saper la liberté d'expression», a déclaré Amna Guellali, une responsable locale de l'ONG.