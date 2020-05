Accusé de fake news, Donald Trump va signer un décret sur les réseaux sociaux

Le président américain s'en prend à son réseau social préféré. Alors que certains de ses tweets ont été présentés comme fake news, Donald Trump a décidé de réformer l'utilisation des réseaux sociaux aux Etats-Unis.

Le pensionnaire de la Maison Blanche, qui utilise très largement Twitter pour promouvoir ses idées et commenter l'actualité, n'a pas apprécié d'être ciblé pour l'une de ses déclarations. Le 26 mai, il avait avancé que le vote par correspondance était la cause de fraudes électorales importantes, ce qui n'est pas prouvé selon les services de fact checking du réseau social.

Deux jours plus tard, il doit donc signer un décret pour réglementer toutes les plate-formes. Si l'on ne connaît pas encore le contenu exact de ce texte, le président en a donné un indice : «les Républicains sentent que les réseaux sociaux censurent les voix conservatrices. Nous allons fermement les réguler, ou les fermer.» Invité à réagir par Fox News, Mark Zuckerberg, à la tête de Facebook, a condamné la démarche : «de manière générale qu'un gouvernement choisisse de censurer une plate-forme parce qu'il s'inquiète de la censure ne me semble pas le bon réflexe» a-t-il déclaré.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020