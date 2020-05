Coronavirus : une voiture immatriculée «Covid-19» aperçue en Belgique

Tout le monde ne goûtera probablement pas le trait d'esprit : en Belgique, un automobiliste a décidé de personnaliser la plaque d'immatriculation de sa voiture d'un «Covid-19» particulièrement d'actualité.

La photo du véhicule a circulé sur les réseaux sociaux, poussant la RTBF à vérifier l'information auprès du Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports.

Charlotte van den Branden, porte-parole du SPF, a confirmé qu'une telle requête avait bel et bien été «demandée et obtenue». L'automobiliste en question s'est adressé au SPF Mobilité et Transports après le 11 mai, lorsque le service de personnalisation de plaques est sorti de la suspension imposée par la crise sanitaire.

Selon la porte-parole, cette demande a été autorisée car elle ne présente «rien de diffamant, de raciste ou d'homophobe». Qualifiant l'initiative de «choix personnel», elle ajoute que «rien n'interdirait une personne d'immatriculier son véhicule GRIPPE».

En Belgique, la personnalisation de l'immatriculation d'une voiture coûte 1.000 euros. Chaque plaque étant unique, cet automobiliste est assuré de ne pas être copié. A supposer que quelqu'un en ait envie.

Retrouvez toute l'actualité concernant la pandémie de coronavirus ICI.