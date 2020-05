Ils passent 18 jours perdus dans la nature en Nouvelle-Zélande

Jessica O'Connor et Dion Reynolds ont passé dix-huit jours seuls en pleine nature après s’être perdus lors d’une randonnée en Nouvelle-Zélande.

Les deux randonneurs de 23 ans ont commencé leur trek dans le parc national de Kahurangi le 9 mai dernier. Il était prévu initialement que leur voyage dure six ou sept jours.

Mais dès le début de la randonnée les choses ne se sont pas passées comme prévues. Jessica O’Connor et Dion Reynols ont été surpris par le brouillard et se sont perdus dans l’épaisse végétation de la zone. La situation a encore empiré lorsqu’ils se sont blessés.

Perdus, les deux randonneurs ont installé leur campement dans une minuscule clairière à proximité d’un point d’eau.

Un miracle

Ce n’est que dix jours après leur départ que l’alerte a été donnée et qu’une opération de sauvetage a été mise en place. Pas moins de 50 personnes, dont des policiers, des pompiers, des spécialistes du parc et des volontaires composaient le groupe de recherche.

Mercredi, alors que l’espoir s’amenuisait, une patrouille en hélicoptère a remarqué de la fumée s’échappant d’un trou dans la végétation. En bas, se tenait le couple, qui avait fait du feu.

Le pilote de l’hélicoptère a souligné auprès du New Zealand Herald à quel point Jessica O'Connor et Dion Reynolds avaient eu de la chance d’être repérés dans cette clairière «pas plus grande qu’une voiture» et à peine visible au milieu de l’épaisse végétation.

#LATEST Dion Reynolds and Jessica O'Connor survived 13 days without in food in Kahurangi National Park. But that wasn't the biggest threat to their lives.https://t.co/KbYY1Mb2HI — nzherald (@nzherald) May 28, 2020

Les deux randonneurs ont été hélitreuillés et conduits à l’hôpital, d’où ils ont pu sortir au bout de quelques heures.

Au cours des dix-huit jours passés seuls dans le parc national, Jessica O'Connor et Dion Reynolds ont dû faire face à des conditions extrêmes, avec notamment des fortes pluies et des températures très basses, rapporte la BBC. En outre, lorsqu’ils ont été retrouvés, ils n'avaient plus de nourriture depuis une dizaine de jours.

Si l’histoire se termine bien pour Jessica O'Connor et Dion Reynolds, ce n’est pas toujours le cas. Ainsi le sergent Malcom York rappelle l’importance de toujours s’équiper d’une balise GPS pour être localisé en cas de problème. Le sergent souligne également l’importance de «connaitre ses limites» et de vérifier la météo avant le départ.