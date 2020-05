Isabelle Rousseau, dermatologue : «Même si le masque provoque des irritations il faut le porter !»

Les masques sont partout. Au fond de la Méditerranée mais surtout sur les visages des Français pour les protéger d’une potentielle transmission du coronavirus. Son port intensif, une nouveauté pour le commun des mortels, peut-il engendrer des problèmes de peau ? Réponses avec Isabelle Rousseau, dermatologue à Lille, et membre du syndicat des dermatologues.

Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler comment bien porter son masque ?

En principe, il est inscrit sur le masque quel est le côté qui doit aller à l’extérieur. La barrette doit être posée sur le nez et le masque doit couvrir jusqu’au menton. Il faut le prendre par les élastiques et ne surtout pas toucher le reste.

Quels problèmes de peau le port du masque peut-il provoquer ?

Surtout des irritations. Les masques chirurgicaux sont assez rêches et le frottement peut irriter les peaux fragiles. Ce n’est pas méchant mais on peut observer que de nombreuses personnes ont des rougeurs après le port du masque.

Est-ce qu’ils peuvent provoquer une réaction allergique ?

S’il y a des composants allergisants dans le masque auxquels la personne est allergique, bien sur. Cela dépend aussi du masque en question : en tissu, chirurgical ou FFP2. Dans le cas des masques chirurgicaux, portés par les médecins par exemple, en général, les composants ne sont pas allergisants. Mais tout cela dépend également de la durée de son port et de sa transpiration.

Quels conseils donneriez-vous ?

Je vais prendre mon exemple, en tant que médecin dermatologue. Je porte le masque quand je suis avec les patients et entre chaque patient, si je peux, j’enlève un élastique. J’aère mon visage et je le remets après. Il faut aérer la peau. Mais même si le masque provoque des irritations il faut le porter ! Et surtout le changer régulièrement. En rentrant chez soi, il est nécessaire de bien nettoyer sa peau et de mettre une crème hydratante pour l’enrichir.

Voyez-vous plus de patients avec des problèmes de peau liés à l'utilisation du masque depuis la crise du Covid-19 ?

Oui mais ce sont surtout des petites rougeurs et des irritations, pas des choses très graves.