Mort de George Floyd : deuxième nuit d’incidents à Minneapolis

La colère ne retombe pas. Pour la deuxième nuit consécutive, la ville de Minneapolis a été le théâtre d’affrontements entre forces de l’ordre et manifestants qui protestaient après la mort de George Floyd lors de son interpellation.

Les échauffourées ont éclaté malgré l’appel au calme lancé quelques heures plus tôt par le chef de la police.

La zone du commissariat où travaillaient les quatre policiers mis en cause dans le décès de George Floyd a été particulièrement ciblée : un magasin a été incendiée et un autre a été pillé. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et formé une barricade humaine pour empêcher les protestataires de franchir la clôture du poste de police.

De nombreuses vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux témoignaient de ces incendies ainsi que des affrontements.

Breaking: Police are using tear gas and stun grenades as major protests continue in Minneapolis in response to the killing of George Floyd. Reports indicate that protesters are picking up the tear gas grenades and throwing them back at police. pic.twitter.com/fjxYOT71eo

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 27, 2020