Un Cessna Caravan de 9 places devient ce jeudi le plus gros avion électrique à voler

Un Cessna Caravan de neuf sièges, équipé d’un moteur électrique, devait s'envoler, ce jeudi 28 mai, de Seattle, aux Etats-Unis. Contrairement aux vols expérimentaux réalisés jusqu’à présent, cet appareil est destiné à transporter des passagers. Un événement qui pourrait donc marquer une mutation décisive dans le secteur des transports aériens.

Comme l'écrit le site d'information scientifique CNET, repris en France notamment par Courrier International, pour son premier vol, prévu à 8h heure locale (17h, heure de Paris) l'avion ne sera occupé que de son pilote, ce qui ne l'empêchera pas d'être particulièrement observé.

Car si le Cessna Caravan est un appareil bien connu des pilotes - il est en effet produit depuis 1982 - c'est bien la première fois que l'un de ses modèles se voit équiper d'un moteur propre dans le but d'accomplir un vol à zéro émission de CO2.

We are ready!



Tomorrow, Thursday, 8am pacific.



Join us for the most electrifying event on aviation!https://t.co/YMALznJ3OC pic.twitter.com/gVOKtS2ESz

