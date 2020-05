Coronavirus : les écoles referment en Corée du Sud

Ce vendredi 29 mai, la Corée du Sud a imposé de nouvelles restrictions dans les crèches, écoles primaires et collèges à Séoul.

Plus de 500 écoles devront fermer dans la métropole après l'apparition de nouveaux foyers de contamination. Seul un élève sur trois pourra être accueilli, tandis que le reste des élèves devra retourner à l'enseignement à distance. 838 établissements du pays ont décalé leur réouverture et prolongé l'enseignement à distance, pour éviter une résurgence de l'épidémie. Les parcs, galeries d'art et musées publics, vont également fermer leurs portes les deux prochaines semaines dans la métropole.

Ce jeudi 28 mai, le pays a connu sa plus forte hausse de contamination depuis le 5 avril, avec 79 cas détectés en 24 heures. Un foyer de contamination a été repéré à Bucheon, dans un entrepôt de la société de commerce en ligne Coupan. 93 personnes y ont déclarées positives au Covid-19. 3836 des 4351 employés et visiteurs de l'entreprise ont été testés, selon les autorités coréennes.

La reprise des cours avait commencé le 20 mai, de façon graduelle, dans tout le pays.

La Corée du Sud est parvenue à contrôler la propagation du virus, notamment grâce à un système de traçage et de dépistage massif.