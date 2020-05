DIRECT Coronavirus : 52 morts ces dernières 24 heures, soit 28.714 décès en France depuis le début de l'épidémie

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» s'est répandu en quelques mois sur toute la planète. On dénombre 28.714 morts en France où la situation sanitaire s'est néanmoins améliorée. Edouard Philippe a présenté ce jeudi l'acte II du déconfinement.

19h55

L'épidémie de coronavirus a fait 52 nouveaux décès en 24 heures et le nombre de patients en réanimation continue à baisser, selon le bilan communiqué vendredi par la Direction générale de la Santé.

Alors que le gouvernement a lancé jeudi la phase 2 du déconfinement, 1.361 malades gravement touchés par le coronavirus étaient soignés en réanimation vendredi, soit 68 de moins que la veille. Au total, le virus a fait 28.714 morts depuis début mars.

19H49

Le gouverneur de l'Etat de New York a annoncé vendredi prévoir une levée partielle du confinement pour la ville de New York la semaine du 8 juin, pour peu que les indicateurs de santé publique soient satisfaisants.

Cette levée du confinement, en vigueur depuis le 22 mars, ne concernerait qu'une partie de l'économie, principalement le bâtiment et l'activité manufacturière, dans le cadre de la première phase du plan de réouverture du gouverneur Andrew Cuomo.

19h01

Nice va proposer à ses habitants un dépistage sérologique gratuit au coronavirus, disponible sur la base du volontariat à partir du 10 juin, a annoncé vendredi le maire LR Christian Estrosi.

"Je vais proposer à chaque Niçois un test gratuit pris en charge par la ville. Ca s'adresse à tous ceux qui n'ont pas de symptômes identifiés par un médecin, pris en charge par la Sécurité sociale", a-t-il dit lors d'un point presse, mettant en avant "une première dans une grande ville" française.

Le test, réalisé dans trois sites dédiés de la ville, se fera, comme auparavant pour la distribution gratuite de masques, après inscription sur un site internet et son résultat sera communiqué "sous 48 heures exclusivement aux intéressés", a précisé M. Estrosi, en ballotage favorable pour un troisième mandat le 28 juin avec 47,62% des voix au 1er tour le 15 mars.

Comme pour les masques gratuits dont plus de 662.000 ont été retirés avant le 11 mai selon la mairie, un courrier sera auparavant adressé du 3 au 6 juin à tous les Niçois.

18h15

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a recommandé vendredi de "ne pas reprendre la prière de vendredi dans les mosquées avant le 22 juin", afin de pouvoir "mesurer l’impact de la deuxième étape de déconfinement".

De son côté, la grande Mosquée de Paris a affirmé à l'AFP qu'elle serait prête la semaine prochaine pour les prières quotidiennes et pour la prière collective du vendredi 5 juin.

Les cultes avec public, assortis de conditions sanitaires strictes, sont autorisés depuis une semaine, à la faveur d'un texte officiel paru samedi dernier.

Mais le CFCM a régulièrement plaidé, ces dernières semaines, pour attendre à minima la semaine prochaine pour cette reprise, qui doit être "progressive", redit son président Mohammed Moussaoui, dans un communiqué.

Il y recommande par exemple une reprise de "deux ou trois des cinq prières journalières" ou bien le regroupement de deux d'entre elles.

"S’agissant de la prière de vendredi, qui fait partie des grands rassemblements sur lesquels pèsent encore des contraintes fortes, le CFCM recommande vivement de la différer au-delà du 22 juin, le temps de mesurer l’impact de la deuxième étape de déconfinement", ajoute-t-il.

S'il n’est pas possible "d'assurer la maîtrise du seuil maximal des effectifs (4m2 par personne, ndlr), le respect spontané des gestes barrières et de la distanciation physique, le port obligatoire du masque, la désinfection régulière et d'autres moyens de protection sanitaire, il est préférable de différer la reprise à une période plus propice", souligne encore M. Moussaoui.

17h59

Les casinos pourront rouvrir mardi dans les zones vertes, mais seules les machines à sous et les formes électroniques de jeux seront autorisées, les jeux de table restant proscrits pour l'instant, a annoncé la profession vendredi.

A la suite des annonces d'Edouard Philippe jeudi sur la deuxième phase de déconfinement, un décret sera publié au cours du week-end concernant la reprise d'activité des casinos, alors que les bars et restaurants sont autorisés à rouvrir le 2 juin dans les zones "vertes", mais seulement en terrasse dans les zones "orange" comme l'Ile-de-France.

17h26

Le Domaine national de Chambord prévoit une réouverture du château au public dès le vendredi 5 juin, a annoncé vendredi son directeur général, Jean D'Haussonville.

La réouverture aura lieu "sous réserve de l'accord de la préfecture du Loir-et-Cher", a précisé à l'AFP M. D'Haussonville.

Le château n'a pour l'instant pas mis en place de limite de fréquentation, le mois de juin étant traditionnellement un mois "calme", amputé de surcroît par l'absence des groupes scolaires et des visiteurs internationaux. "La question de la jauge se posera en juillet, car on entrera dans les mois à haute fréquentation", a précisé M. D'Haussonville.

Le parc du Domaine national est, lui, accessible au public depuis le 11 mai.

17h04

Le Danemark a annoncé vendredi l'ouverture le 15 juin de ses frontières aux ressortissants allemands, norvégiens et islandais, repoussant à la fin de l'été l'entrée sur son territoire des ressortissants des autres pays de l'UE et du Royaume-Uni.

Pour entrer au Danemark, les touristes allemands, islandais et norvégiens devront présenter une attestation d'hébergement ou une réservation d'hôtel ou de camping pour au moins six nuits consécutives.

Les nuitées à Copenhague seront interdites aux touristes, qui pourront en revanche s'y rendre en journée, ont toutefois prévenu les autorités.

Une mesure prise pour "maintenir à un faible niveau l'intensité" la propagation du virus, a expliqué le ministre de la Justice, Nick Hækkerup, pendant la conférence de presse.Des tests de dépistage seront proposés aux touristes à l'entrée au Danemark et dans les lieux de vacances.

Si la frontière reste fermée avec la Finlande et la Suède, celles-ci pourront néanmoins bénéficier d'un accord avant le reste des pays européens.

A partir du 15 juin, les Danois pourront se rendre en Norvège, en Islande et en Allemagne tandis que les voyages non-essentiels dans les autres pays restent déconseillés. Les Norvégiens sont quant à eux priés pour le moment de limiter leurs séjours à l'étranger au seul Danemark.

16h14

La Grèce a annoncé vendredi qu'elle allait ouvrir ses aéroports d'Athènes et de Thessalonique (nord) aux touristes en provenance de 29 pays du monde entier à partir du 15 juin, date du début de la saison touristique, selon le ministère du Tourisme.

Une quinzaine de pays de l'Union européenne (UE) figurent sur cette liste, dont l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la République tchèque, les pays baltes, Chypre ou Malte ainsi que les pays balkaniques, voisins de la Grèce. Des touristes de l'Australie, du Japon, de l'Israël, du Liban, de la Chine, de la Nouvelle-Zélande ou de la Corée du Sud sont également autorisés à visiter la Grèce.

15h27

Plusieurs milliers de croyants ont pris part vendredi à des prières collectives organisées dans des mosquées en Turquie, après plus de deux mois d'interdiction dans le cadre des mesures visant à endiguer la pandémie de coronavirus.

Sur le parvis de la célèbre Mosquée Bleue à Istanbul, plusieurs centaines de fidèles, masque sur le visage, ont prié sur de petits tapis disposés sur le sol à un mètre les uns des autres, a constaté un photographe de l'AFP.

Dans d'autres villes, des fidèles ont célébré le vendredi, jour sacré pour les musulmans, en priant sur des places de marché ou dans des stades, selon les médias turcs.

Les prières collectives avaient été temporairement interdites le 17 mars dans le cadre de mesures prises pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus en Turquie.

Mais le gouvernement turc, qui affirme avoir maîtrisé l'épidémie, a assoupli les restrictions ces dernières semaines.

14h52

Pour la première fois depuis le début de l'épidémie du Covid-19, un nourrisson est décédé de la maladie en Suisse, après avoir été contaminé à l'étranger, a annoncé le ministère de la Santé vendredi.

"Ce décès ne concerne pas un écolier, c'est un nourrisson qui est décédé", dans le canton d'Argovie (nord), a déclaré un représentant de l'Office fédéral de la santé publique, Stefan Kuster, au cours d'une conférence de presse.

"Les enfants tombent moins souvent malades que les adultes, ils sont moins infectieux", mais "il peut y avoir de tels cas", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que le nourrisson avait été pris en charge avant son décès par l'hôpital universitaire de Zurich, mais n'a pas indiqué s'il souffrait auparavant d'autres maladies. "Nous devons procéder à des clarifications", a-t-il dit.

En Suisse, la maladie Covid-19 a fait plus de 1.650 morts depuis que le premier cas a été détecté le 24 février dans le canton du Tessin, frontalier de l'Italie. Plus de 30.800 personnes ont été testées positives, sur une population de quelque 8,5 millions d'habitants, soit une incidence de 359 cas pour 100.000 personnes.

Au cours des dernières 24h, le pays a enregistré 32 cas supplémentaires et deux décès, dont le nourrisson.

14h42

Le fait d'être atteint d'une sclérose en plaques ne semble pas être un facteur aggravant du Covid-19, selon les premières conclusions de plusieurs organismes spécialisés dans cette maladie auto-immune à laquelle une journée mondiale est consacrée samedi.

"Ce qui est rassurant, c'est que rien ne laisse penser pour l'instant que la sclérose en plaques puisse être responsable de formes plus graves du Covid-19", explique à l'AFP le neurologue Jean Pelletier, de la Fondation Arsep (Aide à la recherche sur la sclérose en plaques).

Outre la maladie elle-même, le fait de prendre un traitement immunosuppresseur contre la sclérose en plaques (SEP) ne semble pas non plus associé au risque de formes graves de Covid-19, ajoute-t-il.

Ces premières conclusions viennent d'une étude menée notamment par la Fondation Arsep, la Société francophone de la sclérose en plaques (SF-SEP) et l'Observatoire français de cette maladie (Ofsep).

14h07

Le déconfinement mardi des restaurants "n'est pas synonyme de fin de crise" : le médiatique chef bordelais Philippe Etchebest estime que 40% des restaurants fermeront "si rien ne bouge" et réclame un fonds de solidarité pour sa profession éreintée par le Covid-19.

14h04

Les matchs du Championnat de Pologne de football se dérouleront à partir du 19 juin devant un contingent de spectateurs limité à 25% de la capacité des stades, a annoncé vendredi le Premier ministre.

13h06

Avec 232 morts du Covid-19 recensés en 24 heures, la Russie a enregistré vendredi un nouveau record quotidien de décès, malgré des données épidémiologiques stables dans l'ensemble. Le précédent record, datant du 26 mai, était de 174 décès. Les autorités avaient indiqué s'attendre à une hausse de la mortalité, des patients, maintenus en vie grâce à des respirateurs depuis des semaines, ayant peu de perspectives de guérison. La Russie comptabilise désormais 4.374 morts, un niveau qui reste faible par rapport à ceux enregistrés en Europe occidentale, au Brésil ou aux Etats-Unis.

10h03

Le produit intérieur brut (PIB) a chuté de -5,3% au premier trimestre, a indiqué vendredi l'Insee, qui révise sa précédente estimation d'une baisse de -5,8% publiée fin avril. "Cette révision inhabituellement forte s’explique par le remplacement de certaines estimations et extrapolations pour le mois de mars, très affecté par les mesures de confinement" mises en place à partir du 17 mars, explique l'Institut national de la statistique dans un communiqué. La chute du PIB a donc égalé celle enregistrée lors du deuxième trimestre de 1968, marqué par les grèves massives du mois de mai.

06h12

Le Brésil, considéré comme l'épicentre de la pandémie du coronavirus, a enregistré jeudi plus de 1.000 morts et un record national d'infections sur les dernières 24 heures.

Quelque 26.417 nouvelles contaminations ont été répertoriées, pour un total de 438.238, selon le ministère de la Santé du deuxième pays le plus infecté au monde, derrière les Etats-Unis (plus d'1,7 million).

Le Brésil a connu jeudi son troisième pire bilan quotidien en termes de décès, avec 1.156 morts, pour un total de 26.754.

06h08

Les Etats-Unis ont recensé jeudi 1.297 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, selon le comptage quotidien de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, à 20H30 jeudi (00H30 GMT vendredi).

Cela porte à 101.573 le nombre total de morts déplorés dans le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie, la barre symbolique des 100.000 morts ayant été franchie la veille.

5h02

Les diabétiques de type 2, âgés de plus de 75 ans et souffrant de complications liées à leur maladie risquent davantage de souffrir de forme sévère de Covid-19, selon une étude publiée vendredi.

On savait jusqu'à présent que le diabète était un des facteurs aggravants face au virus SARS-CoV-2: un diabétique a plus de risque de souffrir d'une forme sévère de la maladie et d'en mourir, tout comme les obèses, ceux souffrant d'hypertension ou les personnes âgées.

Mais aucune étude ne s'était penchée jusqu'à présent sur les détails, pour savoir quels types de diabétiques souffraient de forme grave de Covid.

Une première étude publiée dans la revue spécialisée Diabetologia, a passé en revue les caractéristiques de 1.317 diabétiques ayant souffert d'une forme grave de Covid et admis à l'hôpital en France entre le 10 et le 31 mars.