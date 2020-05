Le dalaï lama attribue la mort de George Floyd au racisme

Dans une leçon sur la compassion qu'il a donné en ligne, ce vendredi 29 mai, le Dalaï Lama a évoqué la mort de George Floyd, dans le Minnesota (aux Etats-Unis), qu'il estime dû «à la discrimination et au racisme».

«Nous voyons sur les chaînes d'information, dans les médias, des discriminations sur la base de la couleur de peau ou de la religion, ces derniers-jours. Il y a des tueries pour ces motifs, et des personnes qui revendiquent ces crimes avec fierté», déclare le leader tibétain exilé. «Rien qu'hier, j'ai vu à la télévision, quelque part dans le Minnesota, ou aux Etats-Unis, une personne noire tomber sous une voiture... Une équipe de police... et un agent qui avait son genou contre le cou de cette personne noire» raconte-t-il, déplorant qu'«à cause de la discrimination et du racisme des choses comme celle-ci se produisent».

Prodiguant ses enseignements à distance en raison du coronavirus, le Dalaï Lama s'est exprimé dans le cadre d'une session de deux jours dédiée à l'Avalokiteshvar, un concept boudhiste de la compassion.

UNE FORTE COLERE DANS LA COMMUNAUTE NOIRE AMERICAINE



Sa déclaration intervient alors que la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, suscite une très forte colère Outre-Atlantique. Dénonçant par un commerçant après avoir utilisé un faux billet, George Floyd a été interpellé par la police et plaqué au sol. Maintenu un genou contre son cou par un agent, il a tenté d'alarmer les policiers qu'il ne parvenait plus à respirer, dans une vidéo devenue virale.

Depuis trois nuits consécutives, la ville de Minneapolis, où s'est déroulée le drame, est le théâtre de fortes émeutes. 500 soldats de la Garde nationale ont été déployés.

De nombreuses personnes noires sont mortes aux Etats-Unis, après des interpellations policières musclées ces dernières années.