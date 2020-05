Mort de George Floyd : une équipe de CNN arrêtée en direct pendant les violences à Minneapolis

Une équipe de la chaîne américaine d'informations en continu CNN a été arrêtée par la police ce vendredi matin alors qu'elle couvrait en direct, à Minneapolis, la troisième nuit de violences consécutives, qui font suite à la mort de George Floyd lors d'une interpellation musclée.

La scène a été retransmise en direct, peu après 05H00 heure locale (10H00 GMT), selon le bandeau de la chaîne. On y voit le journaliste, Omar Jimenez, faire face à des policiers en tenue anti-émeutes.

A CNN crew was arrested while giving a live television report in Minneapolis, where the crew was covering ongoing protests over the death of George Floyd. They had clearly identified themselves as press. https://t.co/QklqlJm7mD pic.twitter.com/0xreuTPuWS

— CNN International (@cnni) May 29, 2020