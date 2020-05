Un enfant de 12 ans se suicide à cause du confinement, son père témoigne dans une vidéo

«Le coronavirus a tué mon fils, mais pas de la manière dont vous pensez». Ce sont les mots qu'a prononcés le père d'Hayden dans une vidéo poignante diffusée sur les réseaux sociaux. Dans l'enregistrement, l'homme se confie sur le suicide de son fils, âgé de 12 ans seulement.

Le drame est survenu le 17 avril au Texas, selon NBC. L'enfant a mis fin à ses jours de manière inattendue, alors qu'il était particulièrement angoissé par la crise sanitaire. Plus précisément, c'est le confinement et l'isolement qui semblent avoir plongé le petit garçon dans une immense détresse.

Et pourtant le garçon, qui allait avoir 13 ans à peine quelques jours plus tard, était plein de vie. Ce n'était pas un enfant qui «broyait du noir», Hayden «aimait la vie et était toujours à la fête», raconte son père dans la vidéo. «Je le sais. Mon fils serait en vie s’il était à l’école. Il n’aimait pas l’isolement. Il n’aimait pas rester à la maison», déplore-t-il.

«J'ai entendu des gens dire que (le confinement) était comme des vacances d'été pour les enfants. Ce n'est pas comme l'été pour ces enfants», tranche le père de famille, dévasté. «L’isolement social est déjà difficile pour les adultes, mais ça l’est encore plus pour les enfants», prévient-il aussi.

Le quadragénaire veut maintenant aider sa fille à aller mieux alors que celle-ci pourrait avoir assisté en partie au drame. Il a aussi lancé une campagne de crowdfunding, baptisée Hayden's Corner, visant notamment à sensibiliser et informer sur le suicide des enfants et des adolescents.