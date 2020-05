Décès de George Floyd : les manifestations se propagent dans tout le pays

Après plusieurs journées de manifestations à Minneapolis, ville où George Floyd a trouvé la mort asphyxié pendant son interpellation par la police, la colère semble désormais s'emparer du pays entier. Dans la nuit de vendredi à samedi, des centaines de manifestants sont ainsi descendus dans les rues de plusieurs grandes villes, dont la capitale Washington.

Selon le dernier recensement de CNN, des manifestations ont eu lieu cette nuit dans vingt-six villes des Etats-Unis dont New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Dallas, Atlanta, Chicago, ou encore la Nouvelle-Orléans.

Si certaines manifestations se sont déroulées dans le calme, d'autres ont tourné à l'émeute. C'est notamment le cas à Minneapolis (Minnesota), où les manifestants ont bravé le couvre-feu imposé après plusieurs nuits de violences pour défiler dans les rues ou incendier des voitures.

Plus au sud, à Atlanta (Géorgie), après plusieurs manifestations pacifistes, une foule de manifestants ont convergé vers le siège de CNN, brûlant plusieurs voitures au passage. «Ce ne sont pas des manifestations. C'est le chaos», a déploré Keisha Lance Bottoms, maire de la ville. «Si vous voulez voir des changements aux Etats-Unis, inscrivez-vous [sur les listes] pour voter. Voilà le changement dont nous avons besoin dans ce pays», a-t-elle ajouté.

Des centaines de manifestants se sont également réunis devant la Maison-Blanche à Washington ce vendredi 29 mai, brandissant des pancartes réclamant «Justice pour George Floyd» sous les fenêtres de Donald Trump.

A Détroit (Michigan), un individu au volant de sa voiture a ouvert le feu sur un groupe de manifestants. Une personne a été tuée. La police ne serait pas impliquée dans cette affaire, selon l'agence Associated Press.

Certaines villes, dont Albuquerque (Nouveau-Mexique), Portland (Oregon) et Dallas (Texas) sont encore relativement épargnées par ces violences. «Ce qui s'est passé à Minneapolis est inacceptable. Mais s'il vous plaît, restez calme», a demandé le maire de Dallas sur Twitter.