Mort de George Floyd : l'épouse du policier mis en cause demande le divorce

Selon les informations du New York Post, l'épouse de Derek Chauvin, l'ex-policier inculpé pour le meurtre de George Floyd lors d'une interpellation, a demandé le divorce.

Les avocats de Kellie Chauvin ont déclaré vendredi 29 mai qu'elle demandait «la dissolution de son mariage». «Elle est dévastée par le décès de Monsieur Floyd. Toutes ses pensées vont vers sa famille, ses proches et tous ceux qui le pleurent», ont-ils poursuivi.

Âgée de 45 ans, Kellie Chauvin avait fait parler d'elle aux Etats-Unis en 2018, lorsqu'elle avait participé au concours de «Mrs Minnesota» dans l'espoir de devenir la première gagnante Hmong.

Kellie Chauvin, a refugee once shamed for her looks, is vying to be the first Hmong Mrs. Minnesota. #WithRefugees https://t.co/qVijopXggY

— LIRS (@LIRSorg) June 4, 2018