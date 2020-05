SpaceX va retenter de lancer son premier vol habité ce samedi

SpaceX va tenter de lancer ce samedi son premier vol habité dans l'espace, malgré une météo incertaine. Le lancement, qui devait initialement avoir lieu ce mercredi 27 mai, avait été reporté à cause du mauvais temps.

«Nous nous préparons pour le lancement aujourd'hui », a tweeté Jim Bridenstine, en ajoutant que le risque d'annulation en raison du mauvais temps restait de 50%.

We are moving forward with launch today. Weather challenges remain with a 50% chance of cancellation. #LaunchAmerica

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 30, 2020