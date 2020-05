DIRECT Mort de George Floyd : des centaines de personnes manifestent à Londres

La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, lors d'une arrestation policière filmée et diffusée sur les réseaux sociaux le 25 mai, a très largement choqué aux Etats-Unis et entraîné des émeutes dans le pays.

17H17

Des centaines de personnes ont manifesté dimanche à Londres pour protester contre la mort de George Floyd, constaté un journaliste AFP. «Pas de justice, pas de paix !», a scandé à plusieurs reprises la foule, qui s'est réunie aux alentours de 13H00 à Trafalgar Square, dans le cœur de la capitale britannique.

Certains arboraient des panneaux en carton sur lesquels on pouvait lire «Black lives matter» («Les vies des personnes noires comptent») ou encore «Notre couleur de peau n'est pas un crime». Les manifestants se sont ensuite agenouillés pendant une dizaine de minutes, un geste devenu un symbole de la lutte contre les discriminations aux Etats-Unis, où des rassemblements similaires ont lieu chaque jour, avant d'entamer une marche vers l'ambassade américaine, malgré les mesures de distanciation sociale toujours en vigueur face au nouveau coronavirus.

15H16

Roger Goodell, le patron de la Ligue professionnelle nord-américaine de football américain (NFL), a estimé samedi «qu'il reste beaucoup à faire» en s'exprimant sur la mort de George Floyd.

«Ce genre de tragédie nous rappelle à notre engagement et à nos efforts continus», a poursuivi Goodell.

Il a exprimé au nom de la ligue américaine une «profonde tristesse devant les événements tragiques à travers notre pays». «Ces mouvements de protestation (...) reflètent la douleur, la colère et la frustration que beaucoup d'entre nous ressentent», a encore déclaré le patron de la NFL, qui a présenté ses condoléances à la famille de Floyd.

12H54

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a condamné dimanche les violences qui ont éclaté à travers les Etats-Unis pour protester contre la mort de George Floyd, tout en estimant que les Américains avaient le droit de manifester contre la brutalité policière.

«Manifester contre une telle brutalité est un droit et une nécessité. C'est une réaction éminemment américaine», a déclaré le candidat dans un communiqué. «Mais mettre le feu à des villes et la destruction gratuite ne l'est pas. La violence qui met en danger des vies ne l'est pas», a-t-il affirmé.

10H10

Des heurts entre manifestants et policiers ont secoué samedi soir plusieurs grandes villes des Etats-Unis, placées sous couvre-feu pour tenter de calmer la colère qui s'est emparée du pays depuis la mort de George Floyd.

Le président Donald Trump a promis de «stopper la violence collective», après plusieurs nuits d'émeutes à Minneapolis, où cet Afro-Américain de 46 ans est décédé lundi aux mains de la police.