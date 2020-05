Le marché de Wuhan n'est pas le foyer d'origine du coronavirus selon la Chine

Bien que les premiers cas de coronavirus aient été détectés sur le marché aux animaux de Wuhan, le Covid-19 ne serait en fait pas apparu là-bas, selon Gao Fu, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (China CDC ).

«Il s'avère maintenant que le marché (de Wuhan) est l'une des victimes» du coronavirus, et non son origine, a déclaré le responsable chinois aux médias d'Etat lundi 25 mai, alors que la plupart des 41 premiers cas enregistrés en décembre dernier étaient liés à ce lieu, fermé depuis le 1er janvier, où étaient vendus de nombreuses espèces d'animaux sauvages.

Gao Fu a expliqué que les prélèvements effectués là-bas début janvier n'avaient relevé aucune présence de virus sur les animaux. Un constat qui exclut d'emblée ce marché comme foyer d'origine du coronavirus. Des études ont en effet montré que le nouveau coronavirus est d'origine animale. Il proviendrait sans doute des chauves-souris et un «hôte intermédiaire» animal l'aurait ensuite transmis aux humains. «Pour que le virus passe des animaux aux humains, il faut que les animaux le portent», explique le site d'informations scientifiques Live Science. Ce qui n'est pas le cas des animaux vendus sur le marché de Wuhan.

Mais cela ne veut pas dire que ce dernier n'y est pour rien dans la propagation du coronavirus. Selon l'OMS, il est même certain qu'il «a joué un rôle». «Mais quel rôle nous ne savons pas, que ce soit la source ou le cadre amplificateur ou simplement une coïncidence que certains cas ont été détectés sur et autour de ce marché», a déclaré Peter Ben Embarek, expert de l'OMS en matière de sécurité alimentaire et de zoonoses (les maladies infectieuses transmissibles d'un animal à l'homme), lors d’une conférence de presse virtuelle à Genève au début du mois.

Un «super propagateur» sur le marché de wuhan ?

Interrogé par Live Science, Colin Carlson, un professeur à l'université de Georgetown spécialiste du sujet car étudiant la propagation des virus zoonotiques, évoque l'hypothèse de la présence sur le marché de Wuhan au début de l'épidémie d'un «super propagateur», c'est-à-dire un individu qui aurait transmis le virus à beaucoup plus que les 2 à 3 personnes que contamine en moyenne un malade du coronavirus.

Depuis que le Covid-19 est apparu, plusieurs «super propagateurs» ont été découverts dans le monde. En Corée du Sud, une sexagénaire aurait par exemple contaminé en février dernier au moins une trentaine de personnes au cours de plusieurs cérémonies religieuses organisées par une congrégation évangélique, considérée par certains comme une secte. Plus récemment, au Ghana, une seule personne aurait infecté pas moins de 533 ouvriers d'une usine de poisson.

Ce concept de «super propagateurs» est discuté au sein de la communauté scientifique. En effet, ces personnes n'ont pas forcément de charge virale plus élevée que la moyenne des malades. C'est pourquoi certains spécialistes préfèrent parler de «situations de super propagation», liées à la forte densité de population, un endroit confiné ou encore une faible ventilation.

S'il n'est pas apparu sur le marché de Wuhan, d'où vient alors le virus ? Donald Trump et son secrétaire d'Etat Mike Pompeo répètent à qui veut l'entendre qu'il se serait échappé par accident d'un laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan. Une thèse contredite par les scientifiques du monde entier, notamment ceux de l'OMS, qui ont des preuves que le Covid-19 est d'origine naturelle. La directrice de l'institut mis en cause par Washington a également défendu son établissement la semaine dernière dans une interview à la télévision publique chinoise, qualifiant les accusations américaines de «pure fabrication».