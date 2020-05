Mort de George Floyd : Le gospel émouvant d’un enfant

Sa voix a touché des millions de personnes, jusqu'à Barack Obama. En réaction à la mort de George Floyd, un jeune américain a publié une chanson devenue virale sur les réseaux sociaux.

Intitulé «Je veux juste vivre», le morceau a été vu des millions de fois. Il est interprété par un jeune chanteur de gospel de 12 ans, Keedron Bryant. La chanson, écrite par sa mère et postée sur Instagram, évoque le fait d'être noir aux Etats-Unis.

«Je suis un jeune homme noir qui fait ce qu’il peut pour rester debout, chante notamment Keedron. Mais quand je regarde autour de moi, et que je vois ce qui est fait à mes semblables».

Le chanteur a même été cité par l'ancien chef d'Etat américain Barack Obama dans un message publié vendredi sur Twitter. Dans celui-ci, le 44e président des Etats-Unis est revenu sur les événements récents autour de la mort de George Floyd.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R

— Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020